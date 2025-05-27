https://sputnik-abkhazia.ru/20250527/abkhazskiy-stend-na-kavkazskom-investforume-posetil-glava-pravitelstva-rf-mikhail-mishustin-1055084997.html

Абхазский стенд на Кавказском инвестфоруме посетил глава правительства РФ Михаил Мишустин

Абхазский стенд на Кавказском инвестфоруме посетил глава правительства РФ Михаил Мишустин

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 27 мая - Sputnik. Абхазский стенд на Кавказском инвестфоруме посетил глава правительства России Михаил Мишустин. 27.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-27T15:00+0300

2025-05-27T15:00+0300

2025-05-27T15:01+0300

в абхазии

абхазия

россия

михаил мишустин

бадра гунба

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/05/1b/1055084825_0:0:2924:1645_1920x0_80_0_0_dda91cdcc376b97620b9d58ea285f334.jpg

СУХУМ, 27 мая - Sputnik. Абхазский стенд на Кавказском инвестфоруме посетил глава правительства России Михаил Мишустин. Его приветствовал президент Абхазии Бадра Гунба. Он ознакомил Мишустина с проектом восстановления Сухумского аэропорта. Делегация Абхазии во главе с президентом принимает участие в Кавказском инвестиционном форуме. Республика представила стенд с продукцией абхазских производителей и инвестпроект по восстановлению Сухумского аэропорта. Вчера стенд посетили зампредседателя правительства России Александр Новак и полпред Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, россия, михаил мишустин, бадра гунба