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Абхазский стенд на Кавказском инвестфоруме посетил глава правительства РФ Михаил Мишустин
Абхазский стенд на Кавказском инвестфоруме посетил глава правительства РФ Михаил Мишустин
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 27 мая - Sputnik. Абхазский стенд на Кавказском инвестфоруме посетил глава правительства России Михаил Мишустин. 27.05.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 27 мая - Sputnik. Абхазский стенд на Кавказском инвестфоруме посетил глава правительства России Михаил Мишустин. Его приветствовал президент Абхазии Бадра Гунба. Он ознакомил Мишустина с проектом восстановления Сухумского аэропорта. Делегация Абхазии во главе с президентом принимает участие в Кавказском инвестиционном форуме. Республика представила стенд с продукцией абхазских производителей и инвестпроект по восстановлению Сухумского аэропорта. Вчера стенд посетили зампредседателя правительства России Александр Новак и полпред Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.
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абхазия, россия, михаил мишустин, бадра гунба
абхазия, россия, михаил мишустин, бадра гунба

Абхазский стенд на Кавказском инвестфоруме посетил глава правительства РФ Михаил Мишустин

15:00 27.05.2025 (обновлено: 15:01 27.05.2025)
© Sputnik / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ М. Мишустин принял участие в мероприятиях Кавказского инвестиционного форума
Премьер-министр РФ М. Мишустин принял участие в мероприятиях Кавказского инвестиционного форума - Sputnik Абхазия, 1920, 27.05.2025
© Sputnik / Дмитрий Астахов
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СУХУМ, 27 мая - Sputnik. Абхазский стенд на Кавказском инвестфоруме посетил глава правительства России Михаил Мишустин.
Его приветствовал президент Абхазии Бадра Гунба. Он ознакомил Мишустина с проектом восстановления Сухумского аэропорта.
"Экономика Абхазии динамично развивается, в том числе благодаря взаимодействию с правительством России", — отметил Гунба.
Делегация Абхазии во главе с президентом принимает участие в Кавказском инвестиционном форуме.
Республика представила стенд с продукцией абхазских производителей и инвестпроект по восстановлению Сухумского аэропорта.
Вчера стенд посетили зампредседателя правительства России Александр Новак и полпред Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.
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