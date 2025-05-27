https://sputnik-abkhazia.ru/20250527/desyati-kategoriyam-pensionerov-v-abkhazii-budet-uvelichen-razmer-doplat--1055088736.html

Десяти категориям пенсионеров в Абхазии будет увеличен размер доплат

Десяти категориям пенсионеров в Абхазии будет увеличен размер доплат

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 27 мая - Sputnik. Десяти категориям пенсионеров в Абхазии будет увеличен размер доплат на 1000 рублей с 1 июня. 27.05.2025, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

пенсионный фонд абхазии

пенсионеры

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СУХУМ, 27 мая - Sputnik. Десяти категориям пенсионеров в Абхазии будет увеличен размер доплат на 1000 рублей с 1 июня. Общее количество получателей пенсий, которым увеличат размер доплат, составляет 15795 человек, сообщил "Апсныпресс" глава Пенсионного фонда Денис Гулария. Дополнительные средства, которые необходимы на это в течение года, — 189,5 млн рублей. С учетом доплаты будут начислять:

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