Десяти категориям пенсионеров в Абхазии будет увеличен размер доплат
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВ Мелитополе начали выдавать пенсии в рублях
© Sputnik / Константин Михальчевский/
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СУХУМ, 27 мая - Sputnik. Десяти категориям пенсионеров в Абхазии будет увеличен размер доплат на 1000 рублей с 1 июня.
Общее количество получателей пенсий, которым увеличат размер доплат, составляет 15795 человек, сообщил "Апсныпресс" глава Пенсионного фонда Денис Гулария.
Дополнительные средства, которые необходимы на это в течение года, — 189,5 млн рублей.
С учетом доплаты будут начислять:
пенсионерам по возрасту – 5000 рублей с учетом доплаты;
пенсионерам за выслугу лет – 4700 рублей;
имеющим почетное звание "народный", "заслуженный" – 5500 рублей;
работникам на подземных работах (шахтеры) – 4500 рублей;
инвалидам труда: I группы – 4900 рублей; II группы – 4800 рублей; III – 4650 рублей;
лицам, получающим пенсии по случаю потери кормильца
круглым сиротам – 8000 рублей;
социальные пенсии по возрасту – 4100 рублей;
социальные пенсии по инвалидности – 4100 рублей;
пенсии инвалидов с детства: до 16 лет – 6000 рублей; I группы – 6000 рублей; II группы – 5500 рублей.