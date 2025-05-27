https://sputnik-abkhazia.ru/20250527/ekspert-obyasnil-zachem-zapad-snyal-ogranicheniya-na-udary-vglub-rossii-1055081196.html

Эксперт объяснил, зачем Запад снял ограничения на удары вглубь России

Эксперт объяснил, зачем Запад снял ограничения на удары вглубь России

Sputnik Абхазия

Это скорее политическая угроза, потому что поставка Украине 100–150 ракет "Таурус" не изменит ситуацию на поле боя, считает эксперт. По его мнению, таким... 27.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-27T11:49+0300

2025-05-27T11:49+0300

2025-05-27T11:49+0300

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Эксперт объяснил, зачем Запад снял ограничения на удары вглубь России Sputnik Абхазия Эксперт объяснил, зачем Запад снял ограничения на удары вглубь России

Это скорее политическая угроза, потому что поставка Украине 100–150 ракет "Таурус" не изменит ситуацию на поле боя, считает эксперт. По его мнению, таким образом Европа "в очередной раз показывает, что она хочет за стол переговоров". Кроме этого, добавил Рожин, ВСУ, вероятно, будут использовать западное дальнобойное вооружение для пиар-акции, в частности для удара по Крымскому мосту или другим важным объектам на территории России.

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