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Главы СГБ, МВД и Генпрокуратуры обсудили ход расследования резонансных дел
Главы СГБ, МВД и Генпрокуратуры обсудили ход расследования резонансных дел
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 27 мая – Sputnik. Оперативное совещание, посвященное ходу расследования резонансных дел, прошло в Службе госбезопасности Абхазии с участием глав МВД и... 27.05.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 27 мая – Sputnik. Оперативное совещание, посвященное ходу расследования резонансных дел, прошло в Службе госбезопасности Абхазии с участием глав МВД и Генпрокуратуры. Вице-премьер, министр внутренних дел Роберт Киут отметил, что оперативные службы ведомства совместно с СГБ ведут поиск Адгура Харазия, стрелявшего в Парламенте, в результате чего погиб депутат Вахтанг Голандзия и был ранен Кан Кварчия. Силовики также разыскивают всех причастных к убийству Гарри Авидзба 9 мая. Глава СГБ Дмитрий Дбар подчеркнул важность взаимодействия всех оперативных служб и необходимость выполнить следственные мероприятия в кратчайший срок. Генпрокурор Адгур Агрба поручил усилить работу оперслужб и своевременно информировать о ходе и результатах проведенных мероприятий.
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абхазия, служба безопасности республики абхазия, мвд абхазии, генеральная прокуратура абхазии
абхазия, служба безопасности республики абхазия, мвд абхазии, генеральная прокуратура абхазии

Главы СГБ, МВД и Генпрокуратуры обсудили ход расследования резонансных дел

16:17 27.05.2025 (обновлено: 16:25 27.05.2025)
© Foto / "Апсны.Иахьа"Главы СГБ, МВД и Генпрокуратуры обсудили ход расследования резонансных дел
Главы СГБ, МВД и Генпрокуратуры обсудили ход расследования резонансных дел - Sputnik Абхазия, 1920, 27.05.2025
© Foto / "Апсны.Иахьа"
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СУХУМ, 27 мая – Sputnik. Оперативное совещание, посвященное ходу расследования резонансных дел, прошло в Службе госбезопасности Абхазии с участием глав МВД и Генпрокуратуры.
Вице-премьер, министр внутренних дел Роберт Киут отметил, что оперативные службы ведомства совместно с СГБ ведут поиск Адгура Харазия, стрелявшего в Парламенте, в результате чего погиб депутат Вахтанг Голандзия и был ранен Кан Кварчия.
Силовики также разыскивают всех причастных к убийству Гарри Авидзба 9 мая.
Глава СГБ Дмитрий Дбар подчеркнул важность взаимодействия всех оперативных служб и необходимость выполнить следственные мероприятия в кратчайший срок.
Генпрокурор Адгур Агрба поручил усилить работу оперслужб и своевременно информировать о ходе и результатах проведенных мероприятий.
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