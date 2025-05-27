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Маршрут электропоезда "Диоскурия" расширят в течение двух лет

Маршрут электропоезда "Диоскурия" расширят в течение двух лет

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 27 мая – Sputnik. Маршрут электропоезда "Диоскурия" расширят в течение двух лет, он будет соединять аэропорты Сочи и Сухума, сообщил президент Абхазии... 27.05.2025, Sputnik Абхазия

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бадра гунба

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СУХУМ, 27 мая – Sputnik. Маршрут электропоезда "Диоскурия" расширят в течение двух лет, он будет соединять аэропорты Сочи и Сухума, сообщил президент Абхазии Бадра Гунба. 1 мая "Диоскурия", курсирующая из Сириуса в Абхазию, совершила первый рейс. "Надеемся, что мы расширим географию пребывания этой электрички, чтобы связать аэропорт в Сочи с аэропортом Сухума. Мы сейчас проговариваем с коллегами, будем заниматься реконструкцией инфраструктуры железнодорожных путей. Я думаю, что в течение полутора-двух лет мы соединим железнодорожным сообщением эти аэропорты", — отметил Гунба в интервью ТАСС на полях Кавказского инвестфорума. Электропоезд "Диоскурия" курсирует дважды в день. Он назван в честь древнегреческого города, находившегося на месте нынешней столицы Абхазии, и украшен работами абхазских и российских художников. Тестовый рейс состоялся 27 февраля.

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