https://sputnik-abkhazia.ru/20250527/mishustin-rossiya-i-abkhaziya-naraschivayut-vzaimnyy-turisticheskiy-potok-1055088424.html

Мишустин: Россия и Абхазия наращивают взаимный туристический поток

Мишустин: Россия и Абхазия наращивают взаимный туристический поток

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 27 мая – Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба презентовал стенд республики на Кавказском инвестфоруме главе российского правительства Михаилу... 27.05.2025, Sputnik Абхазия

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в абхазии

россия

абхазия

михаил мишустин

бадра гунба

сухумский аэропорт

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СУХУМ, 27 мая – Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба презентовал стенд республики на Кавказском инвестфоруме главе российского правительства Михаилу Мишустину. Он сообщил, что экономика республики динамично развивается, в том числе и благодаря поддержке правительства РФ и активному с ним взаимодействию. Так, по его словам, за пять лет товарооборот между странами увеличился на 60%."По поручению нашего Президента мы делаем все для того, чтобы и пассажирский поток, и туристический поток были взаимными", – подчеркнул Мишустин. Гунба рассказал, что между Абхазией и Россией сейчас курсирует два рейса в неделю, но с 12 июня в Сухум прибудет первый широкофюзеляжный самолет, что позволит увеличить объем турпотока.

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россия, абхазия, михаил мишустин, бадра гунба, сухумский аэропорт