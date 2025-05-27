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Мишустин: Россия и Абхазия наращивают взаимный туристический поток
Мишустин: Россия и Абхазия наращивают взаимный туристический поток
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СУХУМ, 27 мая – Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба презентовал стенд республики на Кавказском инвестфоруме главе российского правительства Михаилу... 27.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-27T17:37+0300
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в абхазии
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СУХУМ, 27 мая – Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба презентовал стенд республики на Кавказском инвестфоруме главе российского правительства Михаилу Мишустину. Он сообщил, что экономика республики динамично развивается, в том числе и благодаря поддержке правительства РФ и активному с ним взаимодействию. Так, по его словам, за пять лет товарооборот между странами увеличился на 60%."По поручению нашего Президента мы делаем все для того, чтобы и пассажирский поток, и туристический поток были взаимными", – подчеркнул Мишустин. Гунба рассказал, что между Абхазией и Россией сейчас курсирует два рейса в неделю, но с 12 июня в Сухум прибудет первый широкофюзеляжный самолет, что позволит увеличить объем турпотока.
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россия, абхазия, михаил мишустин, бадра гунба, сухумский аэропорт
россия, абхазия, михаил мишустин, бадра гунба, сухумский аэропорт
Мишустин: Россия и Абхазия наращивают взаимный туристический поток
17:37 27.05.2025 (обновлено: 17:53 27.05.2025)
СУХУМ, 27 мая – Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба презентовал стенд республики на Кавказском инвестфоруме главе российского правительства Михаилу Мишустину.
Он сообщил, что экономика республики динамично развивается, в том числе и благодаря поддержке правительства РФ и активному с ним взаимодействию. Так, по его словам, за пять лет товарооборот между странами увеличился на 60%.
Мишустину показали перспективный проект развития Сухумского аэропорта. Он пожелал республике реализации всех намеченных планов. А также положительно оценил открытие прямого сообщения между странами.
"По поручению нашего Президента мы делаем все для того, чтобы и пассажирский поток, и туристический поток были взаимными", – подчеркнул Мишустин.
Гунба рассказал, что между Абхазией и Россией сейчас курсирует два рейса в неделю, но с 12 июня в Сухум прибудет первый широкофюзеляжный самолет, что позволит увеличить объем турпотока.