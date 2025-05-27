https://sputnik-abkhazia.ru/20250527/rossiya-v-otvet-na-massovye-ataki-vsu-narastila-udary-po-voennym-obektam-1055081428.html

Россия в ответ на массовые атаки ВСУ нарастила удары по военным объектам

Россия в ответ на массовые атаки ВСУ нарастила удары по военным объектам

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 27 мая – Sputnik. 2 331 украинский дрон перехватили и уничтожили российские средства ПВО с 20 по 27 мая, в том числе 1465 вне зоны проведения СВО... 27.05.2025, Sputnik Абхазия

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военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

министерство обороны рф

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СУХУМ, 27 мая – Sputnik. 2 331 украинский дрон перехватили и уничтожили российские средства ПВО с 20 по 27 мая, в том числе 1465 вне зоны проведения СВО, сообщило Минобороны России. Россия в ответ на участившиеся атаки украинских БПЛА по регионам страны нанесла удары по военным базам и оборонной промышленности Украины:"Российские военные продолжат нанесение массированных и групповых ударов в ответ на любые террористические атаки и провокации Украины", – подчеркнули в ведомстве.

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