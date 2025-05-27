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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
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Россия в ответ на массовые атаки ВСУ нарастила удары по военным объектам
Россия в ответ на массовые атаки ВСУ нарастила удары по военным объектам
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 27 мая – Sputnik. 2 331 украинский дрон перехватили и уничтожили российские средства ПВО с 20 по 27 мая, в том числе 1465 вне зоны проведения СВО... 27.05.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 27 мая – Sputnik. 2 331 украинский дрон перехватили и уничтожили российские средства ПВО с 20 по 27 мая, в том числе 1465 вне зоны проведения СВО, сообщило Минобороны России. Россия в ответ на участившиеся атаки украинских БПЛА по регионам страны нанесла удары по военным базам и оборонной промышленности Украины:"Российские военные продолжат нанесение массированных и групповых ударов в ответ на любые террористические атаки и провокации Украины", – подчеркнули в ведомстве.
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россия, украина, министерство обороны рф

Россия в ответ на массовые атаки ВСУ нарастила удары по военным объектам

12:32 27.05.2025 (обновлено: 13:00 27.05.2025)
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР - Sputnik Абхазия, 1920, 27.05.2025
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СУХУМ, 27 мая – Sputnik. 2 331 украинский дрон перехватили и уничтожили российские средства ПВО с 20 по 27 мая, в том числе 1465 вне зоны проведения СВО, сообщило Минобороны России.
Россия в ответ на участившиеся атаки украинских БПЛА по регионам страны нанесла удары по военным базам и оборонной промышленности Украины:
20 мая поражены объекты инфраструктуры аэродрома Озерное в Житомирской области, склады боеприпасов, военно-технического имущества в Днепропетровской области;
21 мая – пункт временной дислокации и склад ракетно-артиллерийского вооружения механизированной бригады ВСУ в Сумской области;
23 мая нанесен групповой ракетный удар по месту разгрузки и складу контейнеров с боеприпасами в порту Одессы;
24 и 25 мая – по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выпускающим ракетное оружие и ударные БПЛА, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, по центру радиотехнической разведки и центру авиации СБУ в Киевской области;
26 мая уничтожены объекты инфраструктуры аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области, склады боеприпасов двух тяжелых механизированных бригад в Харьковской области и ДНР.
"Российские военные продолжат нанесение массированных и групповых ударов в ответ на любые террористические атаки и провокации Украины", – подчеркнули в ведомстве.
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