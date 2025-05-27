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Таращ Хагба принял участие в заседании Набсовета платформы "Россия — страна возможностей"

Таращ Хагба принял участие в заседании Набсовета платформы "Россия — страна возможностей"

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 27 мая – Sputnik. Вице-премьер, и.о. председателя Госкомитета по делам молодежи и спорта Абхазии Таращ Хагба принял участие в заседании Набсовета... 27.05.2025, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

россия

конкурс "команда абхазии"

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СУХУМ, 27 мая – Sputnik. Вице-премьер, и.о. председателя Госкомитета по делам молодежи и спорта Абхазии Таращ Хагба принял участие в заседании Набсовета платформы "Россия — страна возможностей".Конкурс "Команда Абхазии" был запущен по поручению президента России Владимира Путина и обращению президента Абхазии Бадры Гунба, отметил на заседании Наблюдательного совета гендиректор платформы Андрей Бетин.Конкурс был реализован по модели "Лидеров России". Сейчас в Мастерской управления "Сенеж" проходит форум "Команды возможностей", на котором финалисты и победители всех проектов платформы разрабатывают идеи для развития страны, добавил Бетин. Финалисты и победители конкурса "Команда Абхазии" примут участие в программе мастерской "Сенеж" — ведущего образовательного центра президентской платформы "Россия — страна возможностей".

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