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Таращ Хагба принял участие в заседании Набсовета платформы "Россия — страна возможностей"
Таращ Хагба принял участие в заседании Набсовета платформы "Россия — страна возможностей"
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 27 мая – Sputnik. Вице-премьер, и.о. председателя Госкомитета по делам молодежи и спорта Абхазии Таращ Хагба принял участие в заседании Набсовета... 27.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-27T17:32+0300
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СУХУМ, 27 мая – Sputnik. Вице-премьер, и.о. председателя Госкомитета по делам молодежи и спорта Абхазии Таращ Хагба принял участие в заседании Набсовета платформы "Россия — страна возможностей".Конкурс "Команда Абхазии" был запущен по поручению президента России Владимира Путина и обращению президента Абхазии Бадры Гунба, отметил на заседании Наблюдательного совета гендиректор платформы Андрей Бетин.Конкурс был реализован по модели "Лидеров России". Сейчас в Мастерской управления "Сенеж" проходит форум "Команды возможностей", на котором финалисты и победители всех проектов платформы разрабатывают идеи для развития страны, добавил Бетин. Финалисты и победители конкурса "Команда Абхазии" примут участие в программе мастерской "Сенеж" — ведущего образовательного центра президентской платформы "Россия — страна возможностей".
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абхазия, россия, конкурс "команда абхазии"
абхазия, россия, конкурс "команда абхазии"
Таращ Хагба принял участие в заседании Набсовета платформы "Россия — страна возможностей"
17:32 27.05.2025 (обновлено: 17:54 27.05.2025)
СУХУМ, 27 мая – Sputnik. Вице-премьер, и.о. председателя Госкомитета по делам молодежи и спорта Абхазии Таращ Хагба принял участие в заседании Набсовета платформы "Россия — страна возможностей".
Конкурс "Команда Абхазии" был запущен по поручению президента России Владимира Путина и обращению президента Абхазии Бадры Гунба, отметил на заседании Наблюдательного совета гендиректор платформы Андрей Бетин.
Конкурс был реализован по модели "Лидеров России".
"Мы с гордостью делимся наработанными методиками и технологиями на базе платформы "Россия — страна возможностей", — подчеркнул он.
Сейчас в Мастерской управления "Сенеж" проходит форум "Команды возможностей", на котором финалисты и победители всех проектов платформы разрабатывают идеи для развития страны, добавил Бетин.
Финалисты и победители конкурса "Команда Абхазии" примут участие в программе мастерской "Сенеж" — ведущего образовательного центра президентской платформы "Россия — страна возможностей".