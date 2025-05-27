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Выдача российских водительских прав в Абхазии

Выдача российских водительских прав в Абхазии

Sputnik Абхазия

Более 3,2 тысячи водительских прав российского образца выдали в Абхазии. Всего с 14 апреля было принято 4522 заявления, изготовлено 4074 водительских прав... 27.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-27T13:41+0300

2025-05-27T13:41+0300

2025-05-27T13:41+0300

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Более 3,2 тысячи водительских прав российского образца выдали в Абхазии. Всего с 14 апреля было принято 4522 заявления, изготовлено 4074 водительских прав, выдано на руки 3204. По 157 заявлениям поступил отказ. Отказы в выдаче водительских прав связаны с тем, что при наличии внутреннего паспорта РФ заявитель предъявляет только загранпаспорт. В выдаче также отказывают гражданам, которые ранее получили водительское удостоверение на территории России. Они должны обменять документ в РФ на общих основаниях. Указ, устанавливающий упрощенный порядок получения российских водительских удостоверений гражданами Абхазии с российским гражданством или видом на жительство, ранее подписал Владимир Путин.

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