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Выдача российских водительских прав в Абхазии
Выдача российских водительских прав в Абхазии
Sputnik Абхазия
Более 3,2 тысячи водительских прав российского образца выдали в Абхазии. Всего с 14 апреля было принято 4522 заявления, изготовлено 4074 водительских прав... 27.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-27T13:41+0300
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Более 3,2 тысячи водительских прав российского образца выдали в Абхазии. Всего с 14 апреля было принято 4522 заявления, изготовлено 4074 водительских прав, выдано на руки 3204. По 157 заявлениям поступил отказ. Отказы в выдаче водительских прав связаны с тем, что при наличии внутреннего паспорта РФ заявитель предъявляет только загранпаспорт. В выдаче также отказывают гражданам, которые ранее получили водительское удостоверение на территории России. Они должны обменять документ в РФ на общих основаниях. Указ, устанавливающий упрощенный порядок получения российских водительских удостоверений гражданами Абхазии с российским гражданством или видом на жительство, ранее подписал Владимир Путин.
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инфографика, мультимедиа, абхазия, россия, водительские права, инфографика
инфографика, мультимедиа, абхазия, россия, водительские права, инфографика
Выдача российских водительских прав в Абхазии
Более 3,2 тысячи водительских прав российского образца выдали в Абхазии. Всего с 14 апреля было принято 4522 заявления, изготовлено 4074 водительских прав, выдано на руки 3204.
По 157 заявлениям поступил отказ.
Отказы в выдаче водительских прав связаны с тем, что при наличии внутреннего паспорта РФ заявитель предъявляет только загранпаспорт.
В выдаче также отказывают гражданам, которые ранее получили водительское удостоверение на территории России. Они должны обменять документ в РФ на общих основаниях.
Указ, устанавливающий упрощенный порядок получения российских водительских удостоверений гражданами Абхазии с российским гражданством или видом на жительство, ранее подписал Владимир Путин.