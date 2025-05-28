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https://sputnik-abkhazia.ru/20250528/dolgi-arendatorov-trebovaniya-i-prognozy-zukhba-rasskazal-o-privatizatsii-gosimuschestva-1055092933.html
Долги арендаторов, требования и прогнозы: Зухба рассказал о приватизации госимущества
Долги арендаторов, требования и прогнозы: Зухба рассказал о приватизации госимущества
Sputnik Абхазия
Задолженность арендаторов государственных объектов по данным на конец мая 2025 года составляет 21 миллион рублей. 28.05.2025, Sputnik Абхазия
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По прогнозам на 2025 год, доходы в республиканский бюджет от деятельности Госкомитета по управлению госимуществом и приватизации должны составить 57 миллионов рублей. Сейчас в аренде находится 56 объектов, рассказал в беседе с ведущим радио Sputnik председатель комитета Юрий Зухба. Он уточнил, что задолженность арендаторов перед государством по данным на конец мая составляет 21 миллион рублей. Зухба также добавил, что разработан проект закона, который предусматривает увеличение ставок арендных платежей с учетом уровня инфляции. Помимо этого, Госкомитет намерен усилить работу в требовании к арендаторам по выполнению всех пунктов заключенных договоров, иначе они будут расторгнуты.
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Долги арендаторов, требования и прогнозы: Зухба рассказал о приватизации госимущества

12:00 28.05.2025 (обновлено: 13:09 28.05.2025)
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Задолженность арендаторов государственных объектов по данным на конец мая 2025 года составляет 21 миллион рублей.
По прогнозам на 2025 год, доходы в республиканский бюджет от деятельности Госкомитета по управлению госимуществом и приватизации должны составить 57 миллионов рублей.
Сейчас в аренде находится 56 объектов, рассказал в беседе с ведущим радио Sputnik председатель комитета Юрий Зухба.
Он уточнил, что задолженность арендаторов перед государством по данным на конец мая составляет 21 миллион рублей.
Зухба также добавил, что разработан проект закона, который предусматривает увеличение ставок арендных платежей с учетом уровня инфляции. Помимо этого, Госкомитет намерен усилить работу в требовании к арендаторам по выполнению всех пунктов заключенных договоров, иначе они будут расторгнуты.
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