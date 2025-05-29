https://sputnik-abkhazia.ru/20250529/rossiyskie-voyska-osvobodili-tri-naselennykh-punkta-v-zone-svo-1055115534.html

Российские войска освободили три населенных пункта в зоне СВО

Российские войска освободили три населенных пункта в зоне СВО

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 29 мая - Sputnik. За сутки российские войска освободили три населенных пункта — Шевченко Первое и Гнатовка в ДНР, Строевка в Харьковской области. Об... 29.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-29T18:41+0300

2025-05-29T18:41+0300

2025-05-29T18:41+0300

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СУХУМ, 29 мая - Sputnik. За сутки российские войска освободили три населенных пункта — Шевченко Первое и Гнатовка в ДНР, Строевка в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение цеху производства ударных БпЛА, месту укрытия реактивной системы залпового огня HIMARS, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в 137 районах. Средствами ПВО России сбиты шесть управляемых авиационных бомб JDAM, 123 беспилотника, в том числе 47 вне зоны СВО. Всего с начала СВО уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 60 318 беспилотника, 607 ЗРК,23 631 танк и других боевых бронированных машин, 1 565 боевых машин РСЗО, 25 391 орудие полевой артиллерии и минометов, 36 138 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250528/trevogi-vsu-i-nato-russkoe-oruzhie-massirovannogo-prinuzhdeniya-k-miru-1055100638.html

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