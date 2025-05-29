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Аҳҭнықалақь ацхыраара лас аԥхын аусура шеиҿкаау еилаҳкаауеит
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Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
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Хра злоу ахҭысқәа
Гәдоуҭа араион аҿы аҵарашықәс алҵшәақәа
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Аҿар ирызку аспорт-рлахҿыхратә канал аусура иалагоит
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ААУ аҿы иаартуп аиҳәшьцәа-аҵарауаа Шьаҟрылԥҳацәа рыхьыӡ зху аԥсуа бызшәа акабинет
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Хра злоу ахҭысқәа
Тҟәарчал араион аҿы аҵарашықәс алҵшәақәа
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Аԥсны еицырдыруа ауаа
14 шықәса раԥхьа иԥсҭазаара далҵит Аԥсны аҩбатәи ахада Сергеи Багаԥшь
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Аҿар ирызку аспорт-рлахҿыхратә канал аусура иалагоит
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Амилаҭтә библиотека аиҳабы Урыстәылазегьтәи абиблиотекатә конгресс далахәын
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Тҟәарчал араион аҿы аҵарашықәс алҵшәақәа
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Инклюзивный форум "Ритм Абхазии" проходит в рамках Дней Нижнего Новгорода в Сухуме
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Иактуалтәу ахҳәаа
Амилаҭтә библиотека аиҳабы Урыстәылазегьтәи абиблиотекатә конгресс далахәын
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14 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Тҟәарчал араион аҿы аҵарашықәс алҵшәақәа
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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
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Российские войска освободили три населенных пункта в зоне СВО
Российские войска освободили три населенных пункта в зоне СВО
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 29 мая - Sputnik. За сутки российские войска освободили три населенных пункта — Шевченко Первое и Гнатовка в ДНР, Строевка в Харьковской области. Об... 29.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-29T18:41+0300
2025-05-29T18:41+0300
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СУХУМ, 29 мая - Sputnik. За сутки российские войска освободили три населенных пункта — Шевченко Первое и Гнатовка в ДНР, Строевка в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение цеху производства ударных БпЛА, месту укрытия реактивной системы залпового огня HIMARS, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в 137 районах. Средствами ПВО России сбиты шесть управляемых авиационных бомб JDAM, 123 беспилотника, в том числе 47 вне зоны СВО. Всего с начала СВО уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 60 318 беспилотника, 607 ЗРК,23 631 танк и других боевых бронированных машин, 1 565 боевых машин РСЗО, 25 391 орудие полевой артиллерии и минометов, 36 138 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250528/trevogi-vsu-i-nato-russkoe-oruzhie-massirovannogo-prinuzhdeniya-k-miru-1055100638.html
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россия, украина, донбасс, новости, министерство обороны рф
россия, украина, донбасс, новости, министерство обороны рф

Российские войска освободили три населенных пункта в зоне СВО

18:41 29.05.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОсвобожденные села в Курской области
Освобожденные села в Курской области - Sputnik Абхазия, 1920, 29.05.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев
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СУХУМ, 29 мая - Sputnik. За сутки российские войска освободили три населенных пункта — Шевченко Первое и Гнатовка в ДНР, Строевка в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение цеху производства ударных БпЛА, месту укрытия реактивной системы залпового огня HIMARS, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в 137 районах.
Средствами ПВО России сбиты шесть управляемых авиационных бомб JDAM, 123 беспилотника, в том числе 47 вне зоны СВО.
Всего с начала СВО уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 60 318 беспилотника, 607 ЗРК,23 631 танк и других боевых бронированных машин, 1 565 боевых машин РСЗО, 25 391 орудие полевой артиллерии и минометов, 36 138 единиц специальной военной автомобильной техники.
Международные военные учения Summer Shield XIV в Латвии - Sputnik Абхазия, 1920, 28.05.2025
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