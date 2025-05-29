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Вопросы инклюзии: как проходит форум "Ритм Абхазии"

Вопросы инклюзии: как проходит форум "Ритм Абхазии"

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В Сухуме открылся международный инклюзивный форум "Ритм Абхазии", в нем участвует более 150 человек. 29.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-29T20:11+0300

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"Территория ритма" – это инклюзивный форум, участники которого реализуют социальные проекты, развивающие регион и даже страну, сказал в интервью радио Sputnik автор идеи форума форума Роман Пономаренко. Он уточнил, что "Ритм Абхазии" стал продолжением "Территории ритма", первым мероприятием, которое прошло за рубежом. "Когда мы узнали, что будут проходить такие дни дружбы, мы вместе с нашим главой города еще в сентябре задумали провести здесь "Ритм Абхазии". Ваши власти откликнулись на это предложение, и вот мы здесь", — добавил он. В форуме "Ритмы Абхазии" принимают участие более 150 человек из Абхазии и России, в том числе люди с инвалидностью и ОВЗ. Подробнее смотрите в видео Sputnik.

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