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Бадра Гунба встретился с делегацией из Нижнего Новгорода
Бадра Гунба встретился с делегацией из Нижнего Новгорода
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 30 мая - Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба встретился с делегацией из Нижнего Новгорода во главе с мэром Юрием Шалабаевым. 30.05.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 30 мая - Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба встретился с делегацией из Нижнего Новгорода во главе с мэром Юрием Шалабаевым. Дни Нижнего Новгорода в Сухуме – событие, которое позволяет жителям и структурам городов взаимодействовать теснее, отметил Гунба. Он подчеркнул, что руководство Абхазии нацелено на плодотворное сотрудничество с Нижним Новгородом во всех сферах. Юрий Шалабаев сообщил, что делегация состоит из 400 человек из сферы образования, спорта, культуры. Они примут участие в более чем 70 мероприятиях. Мэр Сухума Тимур Агрба подчеркнул, что стороны намерены и дальше развивать дружеские контакты, реализовывать совместные проекты.
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нижний новгород, абхазия, россия, сухум, бадра гунба
нижний новгород, абхазия, россия, сухум, бадра гунба
Бадра Гунба встретился с делегацией из Нижнего Новгорода
14:30 30.05.2025 (обновлено: 16:20 30.05.2025)
СУХУМ, 30 мая - Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба встретился с делегацией из Нижнего Новгорода во главе с мэром Юрием Шалабаевым.
Дни Нижнего Новгорода в Сухуме – событие, которое позволяет жителям и структурам городов взаимодействовать теснее, отметил Гунба.
Он подчеркнул, что руководство Абхазии нацелено на плодотворное сотрудничество с Нижним Новгородом во всех сферах.
Юрий Шалабаев сообщил, что делегация состоит из 400 человек из сферы образования, спорта, культуры. Они примут участие в более чем 70 мероприятиях.
Мэр Сухума Тимур Агрба подчеркнул, что стороны намерены и дальше развивать дружеские контакты, реализовывать совместные проекты.