Бадра Гунба встретился с делегацией из Нижнего Новгорода

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Тҟәарчал араион аҿы аҵарашықәс алҵшәақәа
13:04
12 мин
Аԥсны еицырдыруа ауаа
14 шықәса раԥхьа иԥсҭазаара далҵит Аԥсны аҩбатәи ахада Сергеи Багаԥшь
13:16
13 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"Аџьаз иалоу ҭыԥҳацәоуп": аԥсуа театр апремиера аус аднаулоит
13:34
15 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аҿар ирызку аспорт-рлахҿыхратә канал аусура иалагоит
13:48
11 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Сухумский район: восстановление памятников ВОВ, образование
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
Состояние музыкального образования в Абхазии
14:32
21 мин
Актуальный комментарий
Итоги курсов по подготовке кадров для турсферы Абхазии
14:54
5 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Амилаҭтә библиотека аиҳабы Урыстәылазегьтәи абиблиотекатә конгресс далахәын
18:04
14 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Тҟәарчал араион аҿы аҵарашықәс алҵшәақәа
18:18
11 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Такие обстоятельства
Инклюзивный форум "Ритм Абхазии" проходит в рамках Дней Нижнего Новгорода в Сухуме
18:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Амилаҭтә библиотека аиҳабы Урыстәылазегьтәи абиблиотекатә конгресс далахәын
21:04
14 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Тҟәарчал араион аҿы аҵарашықәс алҵшәақәа
21:18
11 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Такие обстоятельства
Инклюзивный форум "Ритм Абхазии" проходит в рамках Дней Нижнего Новгорода в Сухуме
21:34
26 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ашколқәранӡатәи аҵараусбарҭақәа рҟны агәаҭарақәа хыркәшоуп
13:04
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ашкол аҟны зҵара бзиаӡаны ихзыркәшо рыгәҭакқәа
13:34
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:02
3 мин
Радио
Сухум и Нижний Новгород: культурное взаимодействии городов-побратимов
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
Итоги проекта восстановления мемориалов героев ВОВ и ОВНА
14:33
13 мин
Радио
Спортивная стрельба в Абхазии
14:47
13 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҟәеи Ростови асахьаҭыхратә ҵараиурҭақәа аиқәшаҳаҭра рыбжьарҵеит
18:17
8 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
"Аԥсны акоманда" аиааира згази афинал аҿы инеизи "Сенеж" рдыррақәа еиздырҳауеит
18:25
17 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
Взиамный интерес
Сухум и Нижний Новгород: культурное взаимодействии городов-побратимов
18:49
25 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250530/badra-gunba-vstretilsya-s-delegatsiey-iz-nizhnego-novgoroda-1055131340.html
Бадра Гунба встретился с делегацией из Нижнего Новгорода
Бадра Гунба встретился с делегацией из Нижнего Новгорода
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 30 мая - Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба встретился с делегацией из Нижнего Новгорода во главе с мэром Юрием Шалабаевым. 30.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-30T14:30+0300
2025-05-30T16:20+0300
в абхазии
нижний новгород
абхазия
россия
сухум
бадра гунба
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/05/1e/1055127630_0:55:1280:775_1920x0_80_0_0_a28e5b7ad00b65c180d8ee7d64e77730.jpg
СУХУМ, 30 мая - Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба встретился с делегацией из Нижнего Новгорода во главе с мэром Юрием Шалабаевым. Дни Нижнего Новгорода в Сухуме – событие, которое позволяет жителям и структурам городов взаимодействовать теснее, отметил Гунба. Он подчеркнул, что руководство Абхазии нацелено на плодотворное сотрудничество с Нижним Новгородом во всех сферах. Юрий Шалабаев сообщил, что делегация состоит из 400 человек из сферы образования, спорта, культуры. Они примут участие в более чем 70 мероприятиях. Мэр Сухума Тимур Агрба подчеркнул, что стороны намерены и дальше развивать дружеские контакты, реализовывать совместные проекты.
нижний новгород
абхазия
россия
сухум
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/05/1e/1055127630_87:0:1194:830_1920x0_80_0_0_b88bce7b18a2f24667b170e446472929.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
нижний новгород, абхазия, россия, сухум, бадра гунба
нижний новгород, абхазия, россия, сухум, бадра гунба

Бадра Гунба встретился с делегацией из Нижнего Новгорода

14:30 30.05.2025 (обновлено: 16:20 30.05.2025)
© Foto / Пресс-служба президента АбхазииПрезидент Абхазии Бадра Гунба провёл встречу с мэром Нижнего Новгорода Юрием Шалабаевым
Президент Абхазии Бадра Гунба провёл встречу с мэром Нижнего Новгорода Юрием Шалабаевым - Sputnik Абхазия, 1920, 30.05.2025
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
Подписаться
СУХУМ, 30 мая - Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба встретился с делегацией из Нижнего Новгорода во главе с мэром Юрием Шалабаевым.
Дни Нижнего Новгорода в Сухуме – событие, которое позволяет жителям и структурам городов взаимодействовать теснее, отметил Гунба.
Он подчеркнул, что руководство Абхазии нацелено на плодотворное сотрудничество с Нижним Новгородом во всех сферах.
Юрий Шалабаев сообщил, что делегация состоит из 400 человек из сферы образования, спорта, культуры. Они примут участие в более чем 70 мероприятиях.
Мэр Сухума Тимур Агрба подчеркнул, что стороны намерены и дальше развивать дружеские контакты, реализовывать совместные проекты.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0