https://sputnik-abkhazia.ru/20250530/badra-gunba-vstretilsya-s-delegatsiey-iz-nizhnego-novgoroda-1055131340.html

Бадра Гунба встретился с делегацией из Нижнего Новгорода

Бадра Гунба встретился с делегацией из Нижнего Новгорода

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 30 мая - Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба встретился с делегацией из Нижнего Новгорода во главе с мэром Юрием Шалабаевым. 30.05.2025, Sputnik Абхазия

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бадра гунба

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СУХУМ, 30 мая - Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба встретился с делегацией из Нижнего Новгорода во главе с мэром Юрием Шалабаевым. Дни Нижнего Новгорода в Сухуме – событие, которое позволяет жителям и структурам городов взаимодействовать теснее, отметил Гунба. Он подчеркнул, что руководство Абхазии нацелено на плодотворное сотрудничество с Нижним Новгородом во всех сферах. Юрий Шалабаев сообщил, что делегация состоит из 400 человек из сферы образования, спорта, культуры. Они примут участие в более чем 70 мероприятиях. Мэр Сухума Тимур Агрба подчеркнул, что стороны намерены и дальше развивать дружеские контакты, реализовывать совместные проекты.

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