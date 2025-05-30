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Глава Минтуризма Астамур Логуа и вице-премьер Вараздат Миносян провели рабочую встречу
Глава Минтуризма Астамур Логуа и вице-премьер Вараздат Миносян провели рабочую встречу
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СУХУМ, 30 мая - Sputnik. Глава Минтуризма Абхазии Астамур Логуа и вице-премьер Вараздат Миносян провели рабочую встречу. 30.05.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 30 мая - Sputnik. Глава Минтуризма Абхазии Астамур Логуа и вице-премьер Вараздат Миносян провели рабочую встречу. Главное:
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Глава Минтуризма Астамур Логуа и вице-премьер Вараздат Миносян провели рабочую встречу
15:00 30.05.2025 (обновлено: 20:10 30.05.2025)
СУХУМ, 30 мая - Sputnik. Глава Минтуризма Абхазии Астамур Логуа и вице-премьер Вараздат Миносян провели рабочую встречу.
Они обсудили вопрос демпинга в сфере средств размещения и возможные методы борьбы с ним с учетом интересов всех участников туристического рынка.
Необходимо развивать туристический потенциал восточной части Абхазии.
Логуа представил инициативу создания нового экскурсионного маршрута — "Сказочная восточная Абхазия", который объединит наиболее интересные туристические объекты восточной части республики.
В планах у ведомства развитие горного и сельского туризма. Уже прорабатываются конкретные идеи.
Минтуризма Абхазии примет участие в Международном туристском форуме "Путешествуй". Это позволит презентовать туристический потенциал республики на международной площадке и укрепить деловые связи с партнерами из России.