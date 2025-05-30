Глава Минтуризма Астамур Логуа и вице-премьер Вараздат Миносян провели рабочую встречу

Они обсудили вопрос демпинга в сфере средств размещения и возможные методы борьбы с ним с учетом интересов всех участников туристического рынка. Они обсудили вопрос демпинга в сфере средств размещения и возможные методы борьбы с ним с учетом интересов всех участников туристического рынка.

Необходимо развивать туристический потенциал восточной части Абхазии. Необходимо развивать туристический потенциал восточной части Абхазии.

Логуа представил инициативу создания нового экскурсионного маршрута — "Сказочная восточная Абхазия", который объединит наиболее интересные туристические объекты восточной части республики. Логуа представил инициативу создания нового экскурсионного маршрута — "Сказочная восточная Абхазия", который объединит наиболее интересные туристические объекты восточной части республики.

В планах у ведомства развитие горного и сельского туризма. Уже прорабатываются конкретные идеи. В планах у ведомства развитие горного и сельского туризма. Уже прорабатываются конкретные идеи.