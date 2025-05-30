МВД России и Абхазии задержали в Гагрском районе подозреваемого в убийстве

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Тҟәарчал араион аҿы аҵарашықәс алҵшәақәа
13:04
12 мин
Аԥсны еицырдыруа ауаа
14 шықәса раԥхьа иԥсҭазаара далҵит Аԥсны аҩбатәи ахада Сергеи Багаԥшь
13:16
13 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"Аџьаз иалоу ҭыԥҳацәоуп": аԥсуа театр апремиера аус аднаулоит
13:34
15 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аҿар ирызку аспорт-рлахҿыхратә канал аусура иалагоит
13:48
11 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Сухумский район: восстановление памятников ВОВ, образование
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
Состояние музыкального образования в Абхазии
14:32
21 мин
Актуальный комментарий
Итоги курсов по подготовке кадров для турсферы Абхазии
14:54
5 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Амилаҭтә библиотека аиҳабы Урыстәылазегьтәи абиблиотекатә конгресс далахәын
18:04
14 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Тҟәарчал араион аҿы аҵарашықәс алҵшәақәа
18:18
11 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Такие обстоятельства
Инклюзивный форум "Ритм Абхазии" проходит в рамках Дней Нижнего Новгорода в Сухуме
18:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Амилаҭтә библиотека аиҳабы Урыстәылазегьтәи абиблиотекатә конгресс далахәын
21:04
14 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Тҟәарчал араион аҿы аҵарашықәс алҵшәақәа
21:18
11 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Такие обстоятельства
Инклюзивный форум "Ритм Абхазии" проходит в рамках Дней Нижнего Новгорода в Сухуме
21:34
26 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ашколқәранӡатәи аҵараусбарҭақәа рҟны агәаҭарақәа хыркәшоуп
13:04
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ашкол аҟны зҵара бзиаӡаны ихзыркәшо рыгәҭакқәа
13:34
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:02
3 мин
Радио
Сухум и Нижний Новгород: культурное взаимодействии городов-побратимов
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
Итоги проекта восстановления мемориалов героев ВОВ и ОВНА
14:33
13 мин
Радио
Спортивная стрельба в Абхазии
14:47
13 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҟәеи Ростови асахьаҭыхратә ҵараиурҭақәа аиқәшаҳаҭра рыбжьарҵеит
18:04
8 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ашкол аҟны зҵара бзиаӡаны ихзыркәшо рыгәҭакқәа
18:12
17 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Сухум и Нижний Новгород: культурное взаимодействии городов-побратимов
18:34
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҟәеи Ростови асахьаҭыхратә ҵараиурҭақәа аиқәшаҳаҭра рыбжьарҵеит
21:04
8 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ашкол аҟны зҵара бзиаӡаны ихзыркәшо рыгәҭакқәа
21:12
17 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
Сухум и Нижний Новгород: культурное взаимодействии городов-побратимов
21:34
25 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250530/mvd-rossii-i-abkhazii-zaderzhali-v-gagrskom-rayone-podozrevaemogo-v-ubiystve-1055133673.html
МВД России и Абхазии задержали в Гагрском районе подозреваемого в убийстве
МВД России и Абхазии задержали в Гагрском районе подозреваемого в убийстве
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 30 мая - Sputnik. МВД России и Абхазии задержали в Гагрском районе подозреваемого в убийстве следователя полиции Москвы. 30.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-30T18:00+0300
2025-05-30T20:14+0300
в абхазии
мвд абхазии
мвд рф
россия
абхазия
сочи
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/04/1048442960_0:48:3556:2048_1920x0_80_0_0_3f9bcd1094c3ffcdbc3efabe7b1cc2e3.jpg
СУХУМ, 30 мая - Sputnik. МВД России и Абхазии задержали в Гагрском районе подозреваемого в убийстве следователя полиции Москвы. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. 29-летний уроженец города Биробиджан совершил преступление 28 мая в дачном доме в Адлере. Его задержали по горячим следам. Фигуранта дела доставили в Сочи для проведения процессуальных действий.
россия
абхазия
сочи
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/04/1048442960_825:0:3556:2048_1920x0_80_0_0_5e84e684bb4bfb8190f80456b12c0d19.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
мвд абхазии, мвд рф, россия, абхазия, сочи
мвд абхазии, мвд рф, россия, абхазия, сочи

МВД России и Абхазии задержали в Гагрском районе подозреваемого в убийстве

18:00 30.05.2025 (обновлено: 20:14 30.05.2025)
© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкНовый участковый пункт полиции в Новосибирской области
Новый участковый пункт полиции в Новосибирской области - Sputnik Абхазия, 1920, 30.05.2025
© Sputnik / Александр Кряжев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
СУХУМ, 30 мая - Sputnik. МВД России и Абхазии задержали в Гагрском районе подозреваемого в убийстве следователя полиции Москвы.
Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
29-летний уроженец города Биробиджан совершил преступление 28 мая в дачном доме в Адлере. Его задержали по горячим следам.
Фигуранта дела доставили в Сочи для проведения процессуальных действий.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0