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МВД России и Абхазии задержали в Гагрском районе подозреваемого в убийстве

МВД России и Абхазии задержали в Гагрском районе подозреваемого в убийстве

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 30 мая - Sputnik. МВД России и Абхазии задержали в Гагрском районе подозреваемого в убийстве следователя полиции Москвы. 30.05.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 30 мая - Sputnik. МВД России и Абхазии задержали в Гагрском районе подозреваемого в убийстве следователя полиции Москвы. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. 29-летний уроженец города Биробиджан совершил преступление 28 мая в дачном доме в Адлере. Его задержали по горячим следам. Фигуранта дела доставили в Сочи для проведения процессуальных действий.

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