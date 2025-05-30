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МВД России и Абхазии задержали в Гагрском районе подозреваемого в убийстве
МВД России и Абхазии задержали в Гагрском районе подозреваемого в убийстве
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 30 мая - Sputnik. МВД России и Абхазии задержали в Гагрском районе подозреваемого в убийстве следователя полиции Москвы. 30.05.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 30 мая - Sputnik. МВД России и Абхазии задержали в Гагрском районе подозреваемого в убийстве следователя полиции Москвы. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. 29-летний уроженец города Биробиджан совершил преступление 28 мая в дачном доме в Адлере. Его задержали по горячим следам. Фигуранта дела доставили в Сочи для проведения процессуальных действий.
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мвд абхазии, мвд рф, россия, абхазия, сочи
МВД России и Абхазии задержали в Гагрском районе подозреваемого в убийстве
18:00 30.05.2025 (обновлено: 20:14 30.05.2025)
СУХУМ, 30 мая - Sputnik. МВД России и Абхазии задержали в Гагрском районе подозреваемого в убийстве следователя полиции Москвы.
Об этом сообщила
официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
29-летний уроженец города Биробиджан совершил преступление 28 мая в дачном доме в Адлере. Его задержали по горячим следам.
Фигуранта дела доставили в Сочи для проведения процессуальных действий.