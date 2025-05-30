https://sputnik-abkhazia.ru/20250530/panelnaya-diskussiya-ploschadka-trekh-merov-proshla-v-sukhume-1055133181.html

Панельная дискуссия "Площадка трех мэров" прошла в Сухуме

Панельная дискуссия "Площадка трех мэров" прошла в Сухуме

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 30 мая - Sputnik. Панельная дискуссия "Площадка трех мэров: Мосты дружбы: Нижний Новгород, Сухум, Самара" прошла в Сухуме в рамках инклюзивного форума... 30.05.2025, Sputnik Абхазия

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в абхазии

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абхазия

сухум

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СУХУМ, 30 мая - Sputnik. Панельная дискуссия "Площадка трех мэров: Мосты дружбы: Нижний Новгород, Сухум, Самара" прошла в Сухуме в рамках инклюзивного форума "Ритм Абхазии". В мероприятии принимали участие глава Сухума Тимур Агрба, мэры Нижнего Новгорода и Самары Юрий Шалабаев и Иван Носков. В ходе дискуссии мэры обменялись мнениями по вопросам управления городами, укрепления взаимоотношений между Сухумом, Нижним Новгородом и Самарой. Юрий Шалабаев отметил, что существует целая дорожная карта, по которой будут развиваться отношения Сухума и Нижнего Новгорода, она включает в том числе развитие инфраструктуры абхазской столицы. Глава Сухума Тимур Агрба приветствовал всех присутствующих. Проведение Дней Нижнего Новгорода в столице Абхазии — очень важное событие для республики, отметил он. Это позволяет наладить связи для реализации в будущем различных совместных проектов. Глава Самары в свою очередь предложил Тимуру Агрба проведение Дней Самары в Сухуме и Дней Сухума в городах.

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