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Панельная дискуссия "Площадка трех мэров" прошла в Сухуме
Панельная дискуссия "Площадка трех мэров" прошла в Сухуме
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 30 мая - Sputnik. Панельная дискуссия "Площадка трех мэров: Мосты дружбы: Нижний Новгород, Сухум, Самара" прошла в Сухуме в рамках инклюзивного форума... 30.05.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 30 мая - Sputnik. Панельная дискуссия "Площадка трех мэров: Мосты дружбы: Нижний Новгород, Сухум, Самара" прошла в Сухуме в рамках инклюзивного форума "Ритм Абхазии". В мероприятии принимали участие глава Сухума Тимур Агрба, мэры Нижнего Новгорода и Самары Юрий Шалабаев и Иван Носков. В ходе дискуссии мэры обменялись мнениями по вопросам управления городами, укрепления взаимоотношений между Сухумом, Нижним Новгородом и Самарой. Юрий Шалабаев отметил, что существует целая дорожная карта, по которой будут развиваться отношения Сухума и Нижнего Новгорода, она включает в том числе развитие инфраструктуры абхазской столицы. Глава Сухума Тимур Агрба приветствовал всех присутствующих. Проведение Дней Нижнего Новгорода в столице Абхазии — очень важное событие для республики, отметил он. Это позволяет наладить связи для реализации в будущем различных совместных проектов. Глава Самары в свою очередь предложил Тимуру Агрба проведение Дней Самары в Сухуме и Дней Сухума в городах.
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нижний новгород, абхазия, сухум, самара
нижний новгород, абхазия, сухум, самара
Панельная дискуссия "Площадка трех мэров" прошла в Сухуме
19:00 30.05.2025 (обновлено: 20:07 30.05.2025)
СУХУМ, 30 мая - Sputnik. Панельная дискуссия "Площадка трех мэров: Мосты дружбы: Нижний Новгород, Сухум, Самара" прошла в Сухуме в рамках инклюзивного форума "Ритм Абхазии".
В мероприятии принимали участие глава Сухума Тимур Агрба, мэры Нижнего Новгорода и Самары Юрий Шалабаев и Иван Носков.
В ходе дискуссии мэры обменялись мнениями по вопросам управления городами, укрепления взаимоотношений между Сухумом, Нижним Новгородом и Самарой.
Юрий Шалабаев отметил, что существует целая дорожная карта, по которой будут развиваться отношения Сухума и Нижнего Новгорода, она включает в том числе развитие инфраструктуры абхазской столицы.
"Приехали представители целых отраслей. В рамках проведения Дней Нижнего Новгорода состоится 70 мероприятий", — подчеркнул он.
Глава Сухума Тимур Агрба приветствовал всех присутствующих. Проведение Дней Нижнего Новгорода в столице Абхазии — очень важное событие для республики, отметил он. Это позволяет наладить связи для реализации в будущем различных совместных проектов.
Глава Самары в свою очередь предложил Тимуру Агрба проведение Дней Самары в Сухуме и Дней Сухума в городах.