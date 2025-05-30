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СГБ Абхазии задержала гражданин Турции задержан в Сухуме

СГБ Абхазии задержала гражданин Турции задержан в Сухуме

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 30 мая - Sputnik. Гражданин Турции задержан в Сухуме, сообщила пресс-служба СГБ Абхазии. 30.05.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 30 мая - Sputnik. Гражданин Турции задержан в Сухуме, сообщила пресс-служба СГБ Абхазии. По имеющейся информации, 48-летний Кадыр Йоздор является лидером организованной преступной группировки на территории города Измир. В ОПГ входит более 50 человек. В 2024 году он был объявлен в международный розыск Интерпол. Гражданин Турции пересек границу Абхазии вброд через реку Ингур. Задержанный доставлен в здание СГБ. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.

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