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СГБ Абхазии задержала гражданин Турции задержан в Сухуме
СГБ Абхазии задержала гражданин Турции задержан в Сухуме
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 30 мая - Sputnik. Гражданин Турции задержан в Сухуме, сообщила пресс-служба СГБ Абхазии. 30.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-30T20:09+0300
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СУХУМ, 30 мая - Sputnik. Гражданин Турции задержан в Сухуме, сообщила пресс-служба СГБ Абхазии. По имеющейся информации, 48-летний Кадыр Йоздор является лидером организованной преступной группировки на территории города Измир. В ОПГ входит более 50 человек. В 2024 году он был объявлен в международный розыск Интерпол. Гражданин Турции пересек границу Абхазии вброд через реку Ингур. Задержанный доставлен в здание СГБ. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.
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служба безопасности республики абхазия, абхазия, турция
служба безопасности республики абхазия, абхазия, турция
СГБ Абхазии задержала гражданин Турции задержан в Сухуме
СУХУМ, 30 мая - Sputnik. Гражданин Турции задержан в Сухуме, сообщила пресс-служба СГБ Абхазии.
По имеющейся информации, 48-летний Кадыр Йоздор является лидером организованной преступной группировки на территории города Измир. В ОПГ входит более 50 человек.
Йоздор подозревается в нескольких умышленных убийствах. Неоднократно привлекался правоохранительными органами Турции за незаконное ношение и хранение оружия, а также использование поддельных документов.
В 2024 году он был объявлен в международный розыск Интерпол. Гражданин Турции пересек границу Абхазии вброд через реку Ингур.
Задержанный доставлен в здание СГБ. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.