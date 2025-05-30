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Совместное производство Wunderwaffe: Украина обречена

Совместное производство Wunderwaffe: Украина обречена

Sputnik Абхазия

Александр Хроленко, военный обозреватель 30.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-30T12:00+0300

2025-05-30T12:00+0300

2025-05-30T12:00+0300

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Александр Хроленко, военный обозревательАрсеналы и потенциал ВПК европейских стран НАТО не позволяют изменить баланс сил в зоне российской СВО. Заявление немецкого канцлера Фридриха Мерца о совместном производстве на Украине ракет и БПЛА большой дальности отражает намерение ЕС и Великобритании продолжать прокси-войну с Россией "до последнего украинца", и до полного уничтожения "незалежной". А что потом?Эксплуатация сложного ракетного вооружения требует многомесячной подготовки украинских офицеров или отправки на "восточный фронт" германских специалистов. Неоднозначна информация о выделении Киеву немецких денег на разработку собственной крылатой ракеты с невероятной дальностью до 2500 км. Из всех стран НАТО такие ракеты делают только в США (Tomahawk стоимостью около 1,5 млн долларов за штуку). Германия не располагает производственной базой для массового выпуска крылатых ракет дальностью до 500 км, а в арсенале Бундесвера находятся в боеготовом состоянии лишь треть из 600 ракет Taurus. Поставки "в пределах возможного" и даже "совместное производство" (сборка) немецких изделий на Украине (которая не имеет технологической базы и специалистов для серийного выпуска крылатых ракет) – не изменят обстановку на ТВД. Берлин после первого же пуска Taurus станет "законной целью" для российского ответного удара. Кремль вправе принять любое решение.В реваншистском угаре руководство Германии стремится навредить России, чем только может. Для восполнения потерь ВСУ на фронте Берлин готов оперативно передать киевскому режиму дополнительную помощь в размере 5 млрд евро, с условием ужесточения мобилизации,. Зеленский планирует в ближайшее время получить от Европы – на развитие украинского ВПК и продолжение войны – около 30 млрд долларов. Такая "забота" не обещает Украине ничего хорошего.Три минуты до БерлинаИнтрига немецкой помощи многомерна, и все же технологическую революцию украинской армии не принесет. Заявления Мерца о совместном производстве могут служить "дымовой завесой" для поставок ВСУ готовых натовских ракет и ударных дронов – морских и БПЛА. Надо иметь ввиду, что противокорабельную ракету "Нептун" киевские специалисты безуспешно пытаются "поставить на крыло" уже несколько лет. Мощности "Южмаша" ранее уничтожены российскими ракетными ударами, включая первое применение комплекса "Орешник". Оперативно создать на Украине производство крылатых ракет и беспилотников большой дальности – не получится ни за какие деньги. Вероятнее продолжение переброски на Украину готовых натовских изделий, с заменой табличек и названий.Известно, что морской дрон ВСУ типа "Магура-7" имеет преимущественно немецкую начинку, несет американские зенитные ракеты AIM-9 Sidewinder с инфракрасным наведением. Из того же ряда – псевдоукраинские БПЛА "Лютый" и "Переможец", к которым скоро присоединится не переименованный пока в "Качку" австралийский дрон Flamingo Mk3, способный нести нагрузку до 10 кг на максимальную дальность 1800 км. Активное применение ВСУ аналогичных дронов в дальнейшем может послужить прикрытием применения крылатых ракет Taurus, и других изделий западного ВПК.В странах НАТО многие осознают растущую вероятность ядерного возмездия за дальние удары по России. На территории Республики Беларусь скоро (в 2025 году) появятся новые комплексы БРСД "Орешник" дальностью до 4000 км, и цели первого боевого применения уже определены.Издание The American Conservative 28 мая заметило: "Пока руководство Европы (и Великобритании) продолжает действовать, исходя из теории, что они в каком-то смысле равны либо Соединенным Штатам, либо России, они не будут вести значимые переговоры о прекращении войны". И констатировало: "Европейцы в этой прокси-войне не имеют существенного военного потенциала, но готовы сражаться с Россией до последнего украинца. Как только этот последний украинец будет убит, европейцы будут с энтузиазмом сражаться с Россией на Украине до последнего американского солдата. Трамп это понимает". Надежд на бесконечную военную поддержку Вашингтона становится все меньше. Президент США, по сути, признал: у него нет реальных рычагов давления на Россию, чтобы заставить ее прекратить войну. И нет нужды затягивать этот безнадежный для НАТО конфликт.Паническое по сути заявление канцлера Фридриха Мерца о дополнительной военной помощи Киеву и снятии ограничений на дальность ударов по России – театрализованное представление, которое не изменит баланс сил на украинском ТВД. Безрассудство Запада в прокси-войне с Россией лишь обрекает Украину на уничтожение.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250528/trevogi-vsu-i-nato-russkoe-oruzhie-massirovannogo-prinuzhdeniya-k-miru-1055100638.html

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колумнисты, мнение, россия, украина