"Удивляет, как продвинулись технологии": участники из Абхазии об участии в SputnikPro
13:30 30.05.2025 (обновлено: 16:19 30.05.2025)
© Sputnik Anastasia PetrovaSputnikPro на Зубовском
© Sputnik Anastasia Petrova
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Журналисты погрузились в цифровую среду, поработали с ИИ и освоили современные форматы подачи информации на занятиях в Москве.
Sputnik, Михаил Воробьев
С 26 по 30 мая в московском офисе международной медиагруппы "Россия сегодня" прошёл первый в этом году модуль проекта "SputnikPro на Зубовском". В нём приняли участие 12 журналистов: трое — из Абхазии, по двое — из Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, один — из Молдовы.
Для участников была подготовлена насыщенная программа: лекции, практические задания и мастер-классы от сотрудников медиагруппы, в которую входят Sputnik, "РИА Новости" и другие популярные российские СМИ.
О современных форматах подачи информации участникам модуля рассказала директор дирекции "Радио Sputnik" Маргарита Некрасова. Она раскрыла, как работает радио в цифровую эпоху и какие технологии помогают привлекать и удерживать внимание слушателей. Отдельно она остановилась на том, как журналисту адаптироваться к новой реальности — когда внимание аудитории быстро переключается — и почему сегодня особенно важно предлагать удобные и понятные форматы новостей.
Одним из ключевых блоков модуля стала работа с Telegram-каналами — подробнее о том, как найти свою аудиторию, оформить канал и подготовить посты, рассказала замначальника управления по производству контента дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Вероника Антонова-Тризно. В лекциях приводились и разбирались и реальные примеры — в том числе из опыта ведения Telegram-канала "Sputnik Ближнее зарубежье".
"Нам рассказали, как создавать новости в Telegram, привлекать аудиторию и продвигать как информационный, так и другой тематический контент. Особое внимание уделяли тому, как правильно формулировать мысли и выстраивать логичную структуру материалов", — отметил в беседе с корреспондентом Sputnik руководитель "Абхазского радио" Адгур Гунба.
© Sputnik Maria DevakhinaSputnikPro на Зубовском
SputnikPro на Зубовском
© Sputnik Maria Devakhina
Слушатели познакомились с применением нейросетей в журналистике, освоили работу в виртуальной студии, отработали навыки видеосъёмки и монтажа, создавали визуальный контент, используя различные инструменты и возможности искусственного интеллекта, а также изучали использование чат-ботов.
"Нам рассказали про то, как можно с помощью нейросетей генерировать изображения, создавать сайты и тексты, что очень удобно", - поделилась с корреспондентом Sputnik специалист в области международных отношений Сария Аргун.
Также участницу впечатлила студия дополненной реальности.
"Мы увидели виртуальную студию, с помощью которой можно мгновенно менять фон. Это сокращает объем работы и экономит время. Удивляет, насколько технологии продвинулись вперед", — сказала она.
© Sputnik Maria DevakhinaSputnikPro на Зубовском
SputnikPro на Зубовском
© Sputnik Maria Devakhina
В программу вошли лекции по юридическим аспектам профессии, работе военкора, продюсированию интервью и продвижению в соцсетях.
"Каждая из лекций является очень полезной, насыщенной и прикладной. Мы получили навыки, которые можно применять уже сейчас", - заключила в беседе с журналистом Sputnik корреспондент информационного агентства "Апсныпресс" Диана Папба.
Впервые в рамках проекта участникам предложили деловую игру: они разделились на команды и создали собственные Telegram-каналы. Каждая группа придумала название, разработала концепцию, публиковала посты и следила за статистикой. Финальные презентации показали, как по-разному команды подошли к решению задач и насколько серьезно участники включились в процесс. Для многих это стало возможностью не только отработать полученные знания, но и попробовать себя в роли редакторов новых цифровых медиа.
Неделя завершилась вручением сертификатов и дружеским фуршетом.
"Надеюсь, что полученные здесь знания пригодятся в жизни и профессиональной деятельности", — отметил заместитель главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" Андрей Благодыренко.
Прощаясь, участники подчеркнули, что помимо новых знаний и навыков уезжают с яркими впечатлениями от общения и интересной программы.