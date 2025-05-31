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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250531/abkhaziya-voshla-v-troyku-samykh-populyarnykh-zarubezhnykh-napravleniy-u-rossiyan-1055136572.html
Абхазия вошла в тройку самых популярных зарубежных направлений у россиян
Абхазия вошла в тройку самых популярных зарубежных направлений у россиян
Sputnik Абхазия
По предварительным оценкам АТОР, за границей планируют отдохнуть 6.4 млн жителей России, на 24,8% больше, чем в прошлом году. 31.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-31T12:39+0300
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СУХУМ, 31 мая - Sputnik. Абхазия вошла в тройку самых популярных зарубежных направлений для летнего отдыха у россиян, сообщает Ассоциация туроператоров России.Первое место заняла Турция с 3,15 млн россиян, третье — Китай, куда планируют поехать около полумиллиона человек. Данные включают и транзитных туристов. При этом эксперты фиксируют рост цен в республике. Отели и перевозка в Абхазии подорожали на 12-18%, по данным туроператоров, средняя стоимость тура, включая перелет и завтраки, составит около 144 тысяч рублей за девять ночей на двоих.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250521/1055015381.html
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Абхазия вошла в тройку самых популярных зарубежных направлений у россиян

12:39 31.05.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук Жаркое лето 2023
Жаркое лето 2023 - Sputnik Абхазия, 1920, 31.05.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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По предварительным оценкам АТОР, за границей планируют отдохнуть 6.4 млн жителей России, на 24,8% больше, чем в прошлом году.
СУХУМ, 31 мая - Sputnik. Абхазия вошла в тройку самых популярных зарубежных направлений для летнего отдыха у россиян, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Абхазия заняла второе место в списке — 1,1 млн туристов, на 7% больше, чем в прошлом году. Уточняется, что больше половины из них — однодневные экскурсанты.
Первое место заняла Турция с 3,15 млн россиян, третье — Китай, куда планируют поехать около полумиллиона человек. Данные включают и транзитных туристов.
При этом эксперты фиксируют рост цен в республике. Отели и перевозка в Абхазии подорожали на 12-18%, по данным туроператоров, средняя стоимость тура, включая перелет и завтраки, составит около 144 тысяч рублей за девять ночей на двоих.
Бронирование туров в Абхазию на лето 2025 - Sputnik Абхазия, 1920, 21.05.2025
Бронирование туров в Абхазию на лето 2025
21 мая, 18:34
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