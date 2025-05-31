https://sputnik-abkhazia.ru/20250531/abkhaziya-voshla-v-troyku-samykh-populyarnykh-zarubezhnykh-napravleniy-u-rossiyan-1055136572.html

Абхазия вошла в тройку самых популярных зарубежных направлений у россиян

Абхазия вошла в тройку самых популярных зарубежных направлений у россиян

Sputnik Абхазия

По предварительным оценкам АТОР, за границей планируют отдохнуть 6.4 млн жителей России, на 24,8% больше, чем в прошлом году. 31.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-31T12:39+0300

2025-05-31T12:39+0300

2025-05-31T12:39+0300

в абхазии

отдых в абхазии

новости

абхазия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/1f/1047746386_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_fe286e540f717d2e895d5be8914c85c8.jpg

СУХУМ, 31 мая - Sputnik. Абхазия вошла в тройку самых популярных зарубежных направлений для летнего отдыха у россиян, сообщает Ассоциация туроператоров России.Первое место заняла Турция с 3,15 млн россиян, третье — Китай, куда планируют поехать около полумиллиона человек. Данные включают и транзитных туристов. При этом эксперты фиксируют рост цен в республике. Отели и перевозка в Абхазии подорожали на 12-18%, по данным туроператоров, средняя стоимость тура, включая перелет и завтраки, составит около 144 тысяч рублей за девять ночей на двоих.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250521/1055015381.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

отдых в абхазии, новости, абхазия