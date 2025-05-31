https://sputnik-abkhazia.ru/20250531/leto-ne-za-gorami-khalvash-i-mukba-o-reshenii-problem-tursfery-v-abkhazii-1055138227.html

Лето не за горами: Халваш и Мукба о решении проблем турсферы в Абхазии

Лето не за горами: Халваш и Мукба о решении проблем турсферы в Абхазии

Sputnik Абхазия

Депутат Парламента Беслан Халваш и эксперт в области туризма Адамур Мукба в программе "Турбаза" на радио Sputnik рассказали о проблемах, связанных с развитием... 31.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-31T17:22+0300

2025-05-31T17:22+0300

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По мнению депутата Парламента Беслана Халваш, для стабильного развития туризма в Абхазии необходимо разработать стратегию до 2030-2040 года. "Мы должны знать, что планирует делать в этой сфере деятельности и бизнеса. Закон ("О туристской деятельности в Республике Абхазия" - прим.) по каким-то нормам уже морально устарел. Надо обобщать практику деятельности в этой сфере бизнеса, аккумулировав все пожелания представителей бизнеса, интересы государства", - подчеркнул парламентарий. Адамур Мукба также отметил, что в закон, принятый двадцать лет назад, не вносились никакие поправки. Многие понятия, которые в нем прописаны, не соответствуют требованиям, в частности, в том, что касается лицензирования отрасли. Подробнее смотрите в видео Sputnik.

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