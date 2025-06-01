https://sputnik-abkhazia.ru/20250601/badra-gunba-pozdravil-zhiteley-abkhazii-s-dnem-zaschity-detey-1055140642.html
Бадра Гунба поздравил жителей Абхазии с Днем защиты детей
Бадра Гунба поздравил жителей Абхазии с Днем защиты детей
Sputnik Абхазия
День защиты детей отмечают в Абхазии ежегодно. В Сухуме и районах республики пройдет множество развлекательных мероприятий. 01.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-01T09:58+0300
2025-06-01T09:58+0300
2025-06-01T09:58+0300
в абхазии
абхазия
дети
бадра гунба
новости
день защиты детей
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/01/1046118147_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_94e070d4658364bdd9d1c1649996aa83.jpg
СУХУМ, 1 июн - Sputnik. Президент Бадра Гунба поздравил жителей Абхазии с Днем защиты детей. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.Глава государства выразил признательность тем, кто выбрал смыслом жизни и профессией воспитание и заботу о детях, так как это формирует основу будущего для нации.Гунба пожелал жителям республики мира, добра и благополучия, а детям - крепкого здоровья, успехов и исполнения заветных желаний.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/01/1046118147_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3a55d6cff40021669d8d7bca35e85971.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, дети, бадра гунба, новости, день защиты детей
абхазия, дети, бадра гунба, новости, день защиты детей
Бадра Гунба поздравил жителей Абхазии с Днем защиты детей
День защиты детей отмечают в Абхазии ежегодно. В Сухуме и районах республики пройдет множество развлекательных мероприятий.
СУХУМ, 1 июн - Sputnik. Президент Бадра Гунба поздравил жителей Абхазии с Днем защиты детей. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
Глава государства выразил признательность тем, кто выбрал смыслом жизни и профессией воспитание и заботу о детях, так как это формирует основу будущего для нации.
"Дети — наше будущее, наш самый ценный дар. В них мы видим продолжение традиций и мечты о процветающей Абхазии. Мы стремимся создать все условия, чтобы каждый ребёнок рос в любви и заботе, имел доступ к качественному образованию, здравоохранению и возможностям для развития своих талантов", - говорится в тексте.
Гунба пожелал жителям республики мира, добра и благополучия, а детям - крепкого здоровья, успехов и исполнения заветных желаний.