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Бадра Гунба поздравил жителей Абхазии с Днем защиты детей

Бадра Гунба поздравил жителей Абхазии с Днем защиты детей

Sputnik Абхазия

День защиты детей отмечают в Абхазии ежегодно. В Сухуме и районах республики пройдет множество развлекательных мероприятий. 01.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-01T09:58+0300

2025-06-01T09:58+0300

2025-06-01T09:58+0300

в абхазии

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дети

бадра гунба

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день защиты детей

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СУХУМ, 1 июн - Sputnik. Президент Бадра Гунба поздравил жителей Абхазии с Днем защиты детей. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.Глава государства выразил признательность тем, кто выбрал смыслом жизни и профессией воспитание и заботу о детях, так как это формирует основу будущего для нации.Гунба пожелал жителям республики мира, добра и благополучия, а детям - крепкого здоровья, успехов и исполнения заветных желаний.

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абхазия, дети, бадра гунба, новости, день защиты детей