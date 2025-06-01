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Бадра Гунба поздравил жителей Абхазии с Днем защиты детей
Бадра Гунба поздравил жителей Абхазии с Днем защиты детей
Sputnik Абхазия
День защиты детей отмечают в Абхазии ежегодно. В Сухуме и районах республики пройдет множество развлекательных мероприятий. 01.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-01T09:58+0300
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в абхазии
абхазия
дети
бадра гунба
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СУХУМ, 1 июн - Sputnik. Президент Бадра Гунба поздравил жителей Абхазии с Днем защиты детей. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.Глава государства выразил признательность тем, кто выбрал смыслом жизни и профессией воспитание и заботу о детях, так как это формирует основу будущего для нации.Гунба пожелал жителям республики мира, добра и благополучия, а детям - крепкого здоровья, успехов и исполнения заветных желаний.
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абхазия, дети, бадра гунба, новости, день защиты детей
абхазия, дети, бадра гунба, новости, день защиты детей

Бадра Гунба поздравил жителей Абхазии с Днем защиты детей

09:58 01.06.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук День защиты детей
День защиты детей - Sputnik Абхазия, 1920, 01.06.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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День защиты детей отмечают в Абхазии ежегодно. В Сухуме и районах республики пройдет множество развлекательных мероприятий.
СУХУМ, 1 июн - Sputnik. Президент Бадра Гунба поздравил жителей Абхазии с Днем защиты детей. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
Глава государства выразил признательность тем, кто выбрал смыслом жизни и профессией воспитание и заботу о детях, так как это формирует основу будущего для нации.
"Дети — наше будущее, наш самый ценный дар. В них мы видим продолжение традиций и мечты о процветающей Абхазии. Мы стремимся создать все условия, чтобы каждый ребёнок рос в любви и заботе, имел доступ к качественному образованию, здравоохранению и возможностям для развития своих талантов", - говорится в тексте.
Гунба пожелал жителям республики мира, добра и благополучия, а детям - крепкого здоровья, успехов и исполнения заветных желаний.
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