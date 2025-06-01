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Дополнительное время: Квирая о спортивной стрельбе в Абхазии
Дополнительное время: Квирая о спортивной стрельбе в Абхазии
Sputnik Абхазия
В Абхазии завершился турнир на призы главы Очамчырского района по стендовой стрельбе. Организатор мероприятия Ераст Квирая в эфире радио Sputnik рассказал об... 01.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-01T16:24+0300
2025-06-01T16:24+0300
2025-06-01T16:24+0300
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Дополнительное время: Квирая о спортивной стрельбе в Абхазии
Sputnik Абхазия
Дополнительное время: Квирая о спортивной стрельбе в Абхазии
В Абхазии завершился турнир на призы главы Очамчырского района по стендовой стрельбе. Организатор мероприятия Ераст Квирая в эфире радио Sputnik рассказал об итогах турнира и о том, кто занимается спортивной стрельбой в Абхазии, и как развивается это дело.Слушайте подкаст.
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подкасты, дополнительное время, спорт, стрельба, аудио
подкасты, дополнительное время, спорт, стрельба, аудио
Дополнительное время: Квирая о спортивной стрельбе в Абхазии
В Абхазии завершился турнир на призы главы Очамчырского района по стендовой стрельбе. Организатор мероприятия Ераст Квирая в эфире радио Sputnik рассказал об итогах турнира и о том, кто занимается спортивной стрельбой в Абхазии, и как развивается это дело.