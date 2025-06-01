https://sputnik-abkhazia.ru/20250601/dopolnitelnoe-vremya-kviraya-o-sportivnoy-strelbe-v-abkhazii-1055107179.html

Дополнительное время: Квирая о спортивной стрельбе в Абхазии

Дополнительное время: Квирая о спортивной стрельбе в Абхазии

Sputnik Абхазия

В Абхазии завершился турнир на призы главы Очамчырского района по стендовой стрельбе. Организатор мероприятия Ераст Квирая в эфире радио Sputnik рассказал об... 01.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-01T16:24+0300

2025-06-01T16:24+0300

2025-06-01T16:24+0300

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Дополнительное время: Квирая о спортивной стрельбе в Абхазии Sputnik Абхазия Дополнительное время: Квирая о спортивной стрельбе в Абхазии

В Абхазии завершился турнир на призы главы Очамчырского района по стендовой стрельбе. Организатор мероприятия Ераст Квирая в эфире радио Sputnik рассказал об итогах турнира и о том, кто занимается спортивной стрельбой в Абхазии, и как развивается это дело.Слушайте подкаст.

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