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Концерт "Созвучие России и Абхазии" прошел в Сухуме
Концерт "Созвучие России и Абхазии" прошел в Сухуме
Sputnik Абхазия
Дни Нижнего Новгорода в Сухуме проходили с 29 мая по 1 июня, за это время в абхазской столице прошло множество мероприятий - выставки, концерты, театральные... 01.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 1 июн - Sputnik. Концерт "Созвучие России и Абхазии" прошел в Сухуме. Сначала на сцену Абхазской госфилармонии вышли артисты Государственной хоровой капеллы. Они исполнили первую часть "Абхазского реквиема", "Песнь о ранении", множество народных песен. Затем они уступили сцену камерному хору "Нижний Новгород". Хор спел произведения Сергея Рахманинова, русские народные песни. Под конец концерта абхазские и российские артисты вместе исполнили две народные песни на двух языках — "Ахрашәа" ("Песнь о скале" — прим.) и "Веники".
https://sputnik-abkhazia.ru/20250530/1055126145.html
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Концерт "Созвучие России и Абхазии" прошел в Сухуме
21:41 01.06.2025 (обновлено: 22:42 01.06.2025)
Дни Нижнего Новгорода в Сухуме проходили с 29 мая по 1 июня, за это время в абхазской столице прошло множество мероприятий - выставки, концерты, театральные постановки, инклюзивный форум "Ритм Абхазии".
СУХУМ, 1 июн - Sputnik. Концерт "Созвучие России и Абхазии" прошел в Сухуме.
Сначала на сцену Абхазской госфилармонии вышли артисты Государственной хоровой капеллы. Они исполнили первую часть "Абхазского реквиема", "Песнь о ранении", множество народных песен.
Затем они уступили сцену камерному хору "Нижний Новгород". Хор спел произведения Сергея Рахманинова, русские народные песни.
Под конец концерта абхазские и российские артисты вместе исполнили две народные песни на двух языках — "Ахрашәа" ("Песнь о скале" — прим.) и "Веники".