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Концерт "Созвучие России и Абхазии" прошел в Сухуме

Концерт "Созвучие России и Абхазии" прошел в Сухуме

Sputnik Абхазия

Дни Нижнего Новгорода в Сухуме проходили с 29 мая по 1 июня, за это время в абхазской столице прошло множество мероприятий - выставки, концерты, театральные... 01.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-01T21:41+0300

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СУХУМ, 1 июн - Sputnik. Концерт "Созвучие России и Абхазии" прошел в Сухуме. Сначала на сцену Абхазской госфилармонии вышли артисты Государственной хоровой капеллы. Они исполнили первую часть "Абхазского реквиема", "Песнь о ранении", множество народных песен. Затем они уступили сцену камерному хору "Нижний Новгород". Хор спел произведения Сергея Рахманинова, русские народные песни. Под конец концерта абхазские и российские артисты вместе исполнили две народные песни на двух языках — "Ахрашәа" ("Песнь о скале" — прим.) и "Веники".

https://sputnik-abkhazia.ru/20250530/1055126145.html

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