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Подрывы стали причиной обрушения мостов в Курской и Брянской областях

Подрывы стали причиной обрушения мостов в Курской и Брянской областях

Sputnik Абхазия

Автомобильный мост обрушился на проходящий внизу поезд в ночь с 31 на 1 июня, через несколько часов обрушился железнодорожный мост в Курской области, из-за... 01.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-01T10:51+0300

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СУХУМ, 1 июн - Sputnik. Подрывы стали причиной происшествий на железных дорогах в Брянской и Курской областях, заявили в Следственном комитете России. Подрыв на перегоне Выгоничи — Пильшино в Брянской области произошел в 22:50 31 мая. Обрушилась конструкция автомобильного моста, обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд. Погибли 7 человек, более 60 пострадали. По оперативным данным, на стационарном лечении находятся 39 пострадавших, в том числе четверо детей. Трое пострадавших, в том числе младенец - в тяжелом состоянии.Железнодорожный мост в Железногорском районе Курской области подорвали примерно в 3 часа ночи 1 июня. Поезд упал на автомобильную дорогу, пострадали машинист и два его помощника.

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