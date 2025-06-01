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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
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Свадьба футболиста и футболистки прошла на сухумском стадионе "Динамо"
Свадьба футболиста и футболистки прошла на сухумском стадионе "Динамо"
Sputnik Абхазия
Молодожены вышли на поле под гимн Лиги чемпионов UEFA, держа за руки юных футболистов. 01.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 1 июн - Sputnik, Бадри Есиава. Церемония регистрации брака абхазского футболиста Даута Когония и российской футболистки Полины Малиновской прошла на сухумском стадионе "Динамо".Такое событие на футбольном поле произошло впервые в истории республики. Молодожены вышли на поле, держась за руки с начинающими спортсменами под гимн Лиги чемпионов UEFA. Между ними шла регистратор с мячом в руке. Шагать по траве невесте было удобно - вместо каблуков она надела спортивные бутсы.На церемонии прозвучали гимны Абхазии и России, гимн чемпионата мира по футболу ConIFA-2016, который проходил в Абхазии.С Полиной он познакомился на матче через общую подругу, и с тех пор она посещает каждую его игру. Смеясь, Даут добавил, что когда на трибуне сидит Полина, он играет как Пеле.Первое время молодожены будут жить и работать в Москве, но в будущем планируют переехать в Абхазию.
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абхазия, новости

Свадьба футболиста и футболистки прошла на сухумском стадионе "Динамо"

13:52 01.06.2025
© Sputnik / Леон Адлейба Свадьба футболиста и футболистки прошла на сухумском стадионе "Динамо"
Свадьба футболиста и футболистки прошла на сухумском стадионе Динамо - Sputnik Абхазия, 1920, 01.06.2025
© Sputnik / Леон Адлейба
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Молодожены вышли на поле под гимн Лиги чемпионов UEFA, держа за руки юных футболистов.
СУХУМ, 1 июн - Sputnik, Бадри Есиава. Церемония регистрации брака абхазского футболиста Даута Когония и российской футболистки Полины Малиновской прошла на сухумском стадионе "Динамо".
Такое событие на футбольном поле произошло впервые в истории республики.
Молодожены вышли на поле, держась за руки с начинающими спортсменами под гимн Лиги чемпионов UEFA. Между ними шла регистратор с мячом в руке. Шагать по траве невесте было удобно - вместо каблуков она надела спортивные бутсы.
На церемонии прозвучали гимны Абхазии и России, гимн чемпионата мира по футболу ConIFA-2016, который проходил в Абхазии.
"Мы учились в одном институте и вместе играли за сборную. Я за мужскую, а она, соответственно, за женскую команду", - рассказал Даут Когония.
С Полиной он познакомился на матче через общую подругу, и с тех пор она посещает каждую его игру. Смеясь, Даут добавил, что когда на трибуне сидит Полина, он играет как Пеле.
Первое время молодожены будут жить и работать в Москве, но в будущем планируют переехать в Абхазию.
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