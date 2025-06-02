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Более 70 добровольцев из Абхазии погибло в ходе СВО

Более 70 добровольцев из Абхазии погибло в ходе СВО

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 2 июн - Sputnik. Более 70 добровольцев из Абхазии погибло в ходе специальной военной операции, сообщил президент Бадра Гунба. 02.06.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 2 июн - Sputnik. Более 70 добровольцев из Абхазии погибло в ходе специальной военной операции, сообщил президент Бадра Гунба. Он подчеркнул, что жители Абхазии восприняли все, что происходит на Донбассе, в Новороссии как "личную боль" и с первого дня оказывают помощь и поддержку ее участникам. Республика с 2022 года направила более 700 тонн гуманитарного груза на Донбасс, уточнил глава государства.

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