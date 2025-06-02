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Более 70 добровольцев из Абхазии погибло в ходе СВО
Более 70 добровольцев из Абхазии погибло в ходе СВО
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 2 июн - Sputnik. Более 70 добровольцев из Абхазии погибло в ходе специальной военной операции, сообщил президент Бадра Гунба. 02.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-02T19:15+0300
2025-06-02T19:15+0300
2025-06-02T19:32+0300
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СУХУМ, 2 июн - Sputnik. Более 70 добровольцев из Абхазии погибло в ходе специальной военной операции, сообщил президент Бадра Гунба. Он подчеркнул, что жители Абхазии восприняли все, что происходит на Донбассе, в Новороссии как "личную боль" и с первого дня оказывают помощь и поддержку ее участникам. Республика с 2022 года направила более 700 тонн гуманитарного груза на Донбасс, уточнил глава государства.
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абхазия, россия, украина, бадра гунба
Более 70 добровольцев из Абхазии погибло в ходе СВО
19:15 02.06.2025 (обновлено: 19:32 02.06.2025)
СУХУМ, 2 июн - Sputnik. Более 70 добровольцев из Абхазии погибло в ходе специальной военной операции, сообщил президент Бадра Гунба.
Он подчеркнул, что жители Абхазии восприняли все, что происходит на Донбассе, в Новороссии как "личную боль" и с первого дня оказывают помощь и поддержку ее участникам.
"С первого дня наши добровольцы принимали участие на Донбассе, в Донецке, в Луганске. Все эти годы население Абхазии помогало, чем может", — отметил Гунба в интервью ТАСС.
Республика с 2022 года направила более 700 тонн гуманитарного груза на Донбасс, уточнил глава государства.