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Кове: Абхазия и Россия будут работать по всем направлениям развития культуры
Кове: Абхазия и Россия будут работать по всем направлениям развития культуры
Sputnik Абхазия
Встреча творческих союзов Абхазии и России с участием замминистра культуры РФ Сергея Першина прошла в Абхазском драмтеатре. 02.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 2 июн – Sputnik. Абхазия и Россия будут работать по всем направлениям развития культуры, сообщил по итогам встречи творческих союзов двух стран министр культуры Даур Кове. Замминистра культуры России Сергей Першин отметил, что между странами на профессиональном уровне происходит укрепление взаимодействия, рождаются новые связи, появляются идеи новых проектов.Он сообщил, что сегодня также состоится встреча молодых профессионалов культурной отрасли. С российской стороны это будут представители Молодежного совета при Минкультуры. "Сегодня также у нас будет разговор с руководителями различных учреждений Абхазии об эффективном управлении в сфере культуры. Мы поделимся нашим опытом, опытом Минкультуры РФ в части реализации специальных образовательных программ, подготовки кадров", – добавил Першин. На встрече творческих союзов глава Минкультуры Даур Кове пригласил в республику представителей Союза писателей России для разработки проекта соглашения о сотрудничестве с Союзом писателей Абхазии. "Определить ключевые направления, которые сегодня необходимы, лично обсудить их", — отметил Кове. Замминистра культуры РФ Сергей Першин добавил, что необходимо обсудить с абхазскими коллегами возможность интеграции в проекты, которые уже намечены Союзом писателей России.Кове также отметил, что в Абхазии может пройти театральный фестиваль. Его инициативу поддержал глава государства Бадра Гунба.
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культура, министерство культуры абхазии, россия, абхазия

Кове: Абхазия и Россия будут работать по всем направлениям развития культуры

13:00 02.06.2025 (обновлено: 13:50 02.06.2025)
© Sputnik / Томас ТхайцукВстреча творческих союзов Абхазии и России с участием замминистра культуры РФ Сергея Першина
Встреча творческих союзов Абхазии и России с участием замминистра культуры РФ Сергея Першина - Sputnik Абхазия, 1920, 02.06.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Встреча творческих союзов Абхазии и России с участием замминистра культуры РФ Сергея Першина прошла в Абхазском драмтеатре.
СУХУМ, 2 июн – Sputnik. Абхазия и Россия будут работать по всем направлениям развития культуры, сообщил по итогам встречи творческих союзов двух стран министр культуры Даур Кове.

"Все впереди, все будет идти в соответствии с графиками. И будет очень большая продуктивная работа. За что я еще раз хочу выразить огромную благодарность нашим коллегам из России", – сказал Кове.

Замминистра культуры России Сергей Першин отметил, что между странами на профессиональном уровне происходит укрепление взаимодействия, рождаются новые связи, появляются идеи новых проектов.
Он сообщил, что сегодня также состоится встреча молодых профессионалов культурной отрасли. С российской стороны это будут представители Молодежного совета при Минкультуры.
"Сегодня также у нас будет разговор с руководителями различных учреждений Абхазии об эффективном управлении в сфере культуры. Мы поделимся нашим опытом, опытом Минкультуры РФ в части реализации специальных образовательных программ, подготовки кадров", – добавил Першин.
На встрече творческих союзов глава Минкультуры Даур Кове пригласил в республику представителей Союза писателей России для разработки проекта соглашения о сотрудничестве с Союзом писателей Абхазии.
"Определить ключевые направления, которые сегодня необходимы, лично обсудить их", — отметил Кове.
Замминистра культуры РФ Сергей Першин добавил, что необходимо обсудить с абхазскими коллегами возможность интеграции в проекты, которые уже намечены Союзом писателей России.
Кове также отметил, что в Абхазии может пройти театральный фестиваль. Его инициативу поддержал глава государства Бадра Гунба.
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