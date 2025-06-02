https://sputnik-abkhazia.ru/20250602/medinskiy-rossiya-peredala-ukraine-proekt-memoranduma-po-uregulirovaniyu-1055162092.html

Мединский: Россия передала Украине проект меморандума по урегулированию

Мединский: Россия передала Украине проект меморандума по урегулированию

Sputnik Абхазия

Сегодня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины. 02.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-02T18:00+0300

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военная спецоперация рф в донбассе

россия

турция

украина

владимир мединский

политика

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СУХУМ, 2 июн - Sputnik. Россия передала Украине проект меморандума по урегулированию, он подробный и проработанный, сообщил глава российской делегации Владимир Мединский по итогам переговоров в Стамбуле. Он заявил, что Россия и Украина договорились о самом масштабном обмене пленным. На следующей неделе Москва в одностороннем порядке передает Украине 6 тысяч тел бойцов ВСУ. Больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех". ВСУ обещали проработать предложение о прекращении огня на отдельных участках в ближайшее время, уточнил Мединский. Россия также получила от Украины список из 339 фамилий детей, оказавшихся в сложной ситуации из-за конфликта. Дети будут возвращены в Украину, если там находятся их родители или законные представители. Нет ни одного ребенка, похищенного Россией, есть только спасенные российскими солдатами, подчеркнул Мединский.

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россия, турция, украина, владимир мединский, политика