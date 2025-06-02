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Мединский: Россия передала Украине проект меморандума по урегулированию
Мединский: Россия передала Украине проект меморандума по урегулированию
Sputnik Абхазия
Сегодня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины. 02.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-02T18:00+0300
2025-06-02T18:00+0300
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СУХУМ, 2 июн - Sputnik. Россия передала Украине проект меморандума по урегулированию, он подробный и проработанный, сообщил глава российской делегации Владимир Мединский по итогам переговоров в Стамбуле. Он заявил, что Россия и Украина договорились о самом масштабном обмене пленным. На следующей неделе Москва в одностороннем порядке передает Украине 6 тысяч тел бойцов ВСУ. Больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех". ВСУ обещали проработать предложение о прекращении огня на отдельных участках в ближайшее время, уточнил Мединский. Россия также получила от Украины список из 339 фамилий детей, оказавшихся в сложной ситуации из-за конфликта. Дети будут возвращены в Украину, если там находятся их родители или законные представители. Нет ни одного ребенка, похищенного Россией, есть только спасенные российскими солдатами, подчеркнул Мединский.
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россия, турция, украина, владимир мединский, политика
россия, турция, украина, владимир мединский, политика
Мединский: Россия передала Украине проект меморандума по урегулированию
18:00 02.06.2025 (обновлено: 20:20 02.06.2025)
Сегодня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины.
СУХУМ, 2 июн - Sputnik. Россия передала Украине проект меморандума по урегулированию, он подробный и проработанный, сообщил глава российской делегации Владимир Мединский по итогам переговоров в Стамбуле.
Он заявил, что Россия и Украина договорились о самом масштабном обмене пленным. На следующей неделе Москва в одностороннем порядке передает Украине 6 тысяч тел бойцов ВСУ. Больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех".
ВСУ обещали проработать предложение о прекращении огня на отдельных участках в ближайшее время, уточнил Мединский.
Россия также получила от Украины список из 339 фамилий детей, оказавшихся в сложной ситуации из-за конфликта. Дети будут возвращены в Украину, если там находятся их родители или законные представители.
Нет ни одного ребенка, похищенного Россией, есть только спасенные российскими солдатами, подчеркнул Мединский.