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Объем доходов республиканского бюджета Абхазии на 1 июня составил 4,6 млрд рублей
Объем доходов республиканского бюджета Абхазии на 1 июня составил 4,6 млрд рублей
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 2 июн - Sputnik. Объем доходов республиканского бюджета Абхазии на 1 июня составил 4,6 млрд рублей, что на 369 млн больше, чем за аналогичный период... 02.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-02T19:30+0300
2025-06-02T19:30+0300
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СУХУМ, 2 июн - Sputnik. Объем доходов республиканского бюджета Абхазии на 1 июня составил 4,6 млрд рублей, что на 369 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них собственные доходы — 2,5 млрд рублей и 2,1 млрд — средства российский финансовой помощи. Об этом на рабочей встрече премьер-министру Владимиру Делба доложил министр финансов Саида Губаз. Исполнение показателей госбюджета по доходам за пять месяцев составило 6,1 млрд рублей, это на 745 млн больше, чем за аналогичный период в 2024 году, по расходам — 5,6 млрд рублей. На реализацию ведомственных программ за пять месяцев выделено 360 млн рублей:
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абхазия, кабмин абхазии, бюджет, министерство финансов абхазии
абхазия, кабмин абхазии, бюджет, министерство финансов абхазии
СУХУМ, 2 июн - Sputnik. Объем доходов республиканского бюджета Абхазии на 1 июня составил 4,6 млрд рублей, что на 369 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Из них собственные доходы — 2,5 млрд рублей и 2,1 млрд — средства российский финансовой помощи.
Об этом на рабочей встрече премьер-министру Владимиру Делба доложил
министр финансов Саида Губаз.
Исполнение показателей госбюджета по доходам за пять месяцев составило 6,1 млрд рублей, это на 745 млн больше, чем за аналогичный период в 2024 году, по расходам — 5,6 млрд рублей.
На реализацию ведомственных программ за пять месяцев выделено 360 млн рублей:
Более 250 млн — на реализацию программ в сфере здравоохранения.
Программа "Жилище 2023-2025" — 11 млн, жилье приобрели 11 семей.
На мероприятия в сфере образования, культуры, спорта — 90 млн.
Объем выплат социальных пособий отдельным категориям граждан — 88 млн.
На восстановление объектов инфраструктуры социального значения — более 300 млн. Отремонтировано 76 объектов – школы, многоквартирные дома, дороги, берегоукрепительные работы.
Из средств резервного фонда президента и Правительства адресная помощь оказана 530 гражданам в сумме 53 млн.