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Объем доходов республиканского бюджета Абхазии на 1 июня составил 4,6 млрд рублей

Объем доходов республиканского бюджета Абхазии на 1 июня составил 4,6 млрд рублей

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 2 июн - Sputnik. Объем доходов республиканского бюджета Абхазии на 1 июня составил 4,6 млрд рублей, что на 369 млн больше, чем за аналогичный период... 02.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-02T19:30+0300

2025-06-02T19:30+0300

2025-06-02T19:30+0300

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СУХУМ, 2 июн - Sputnik. Объем доходов республиканского бюджета Абхазии на 1 июня составил 4,6 млрд рублей, что на 369 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них собственные доходы — 2,5 млрд рублей и 2,1 млрд — средства российский финансовой помощи. Об этом на рабочей встрече премьер-министру Владимиру Делба доложил министр финансов Саида Губаз. Исполнение показателей госбюджета по доходам за пять месяцев составило 6,1 млрд рублей, это на 745 млн больше, чем за аналогичный период в 2024 году, по расходам — 5,6 млрд рублей. На реализацию ведомственных программ за пять месяцев выделено 360 млн рублей:

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