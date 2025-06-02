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Общественный совет создадут при Минтуризма Абхазии
Общественный совет создадут при Минтуризма Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 2 июн - Sputnik. Общественный совет создадут при Минтуризма Абхазии, рассказал Sputnik глава ведомства Астамур Логуа. 02.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 2 июн - Sputnik. Общественный совет создадут при Минтуризма Абхазии, рассказал Sputnik глава ведомства Астамур Логуа. В совет войдут специалисты Министерства, туроператоры, гиды и отельеры. В работе будут задействованы представители разных направлений бизнеса, связанных с турсферой, добавил министр. Он назвал основные проблемы отрасли на сегодняшний день — демпинг цен, деятельность нелегальных экскурсоводов, развитие восточной части Абхазии с привлечением опытных специалистов и бизнесменов, развитие агротуризма и горных маршрутов. "После того, как мы создадим концепцию работы в этих направлениях, мы сможем ее представить людям и вместе решить, как воплотить все это в жизнь", — подчеркнул Логуа. Кроме того, по словам министра, рассматривается возможность разработки предложений по внесению изменений в закон о туризме Абхазии.
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Общественный совет создадут при Минтуризма Абхазии

18:20 02.06.2025 (обновлено: 19:33 02.06.2025)
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СУХУМ, 2 июн - Sputnik. Общественный совет создадут при Минтуризма Абхазии, рассказал Sputnik глава ведомства Астамур Логуа.
В совет войдут специалисты Министерства, туроператоры, гиды и отельеры. В работе будут задействованы представители разных направлений бизнеса, связанных с турсферой, добавил министр.
"Сегодня состоялась встреча, где мы подняли много сложных вопросов. Такой совет нужен , чтобы мы могли оперативно решать проблемы непосредственно с людьми, которые работают в реальном секторе", — отметил Логуа.
Он назвал основные проблемы отрасли на сегодняшний день — демпинг цен, деятельность нелегальных экскурсоводов, развитие восточной части Абхазии с привлечением опытных специалистов и бизнесменов, развитие агротуризма и горных маршрутов.
"После того, как мы создадим концепцию работы в этих направлениях, мы сможем ее представить людям и вместе решить, как воплотить все это в жизнь", — подчеркнул Логуа.
Кроме того, по словам министра, рассматривается возможность разработки предложений по внесению изменений в закон о туризме Абхазии.
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