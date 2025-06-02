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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Сотрудники СГБ Абхазии сопроводили за пределы страны гражданина России Отари Кобахидзе
Сотрудники СГБ Абхазии сопроводили за пределы страны гражданина России Отари Кобахидзе
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 2 июн - Sputnik. Сотрудники СГБ Абхазии сопроводили за пределы республики гражданина России Отари Кобахидзе, в дальнейшем ему будет отказано во въезде в... 02.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-02T18:10+0300
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СУХУМ, 2 июн - Sputnik. Сотрудники СГБ Абхазии сопроводили за пределы республики гражданина России Отари Кобахидзе, в дальнейшем ему будет отказано во въезде в страну. Кобахидзе вместе со своей дочерью посетил Сухум, где снял видео и сообщил, что вернулся на Родину спустя 33 года. Видео вызвало волну возмущений в социальных сетях. "Ввиду того, что подобные видео оскорбляют патриотические чувства граждан Абхазии, а также во избежание конфликтных ситуаций и дальнейшего накала в обществе Кобахидзе был сопровожден за пределы Абхазии в Российскую Федерацию", — говорится в сообщении Службы госбезопасности.
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служба безопасности республики абхазия, абхазия, грузия, россия
служба безопасности республики абхазия, абхазия, грузия, россия

Сотрудники СГБ Абхазии сопроводили за пределы страны гражданина России Отари Кобахидзе

18:10 02.06.2025 (обновлено: 20:17 02.06.2025)
© Sputnik / Леон Адлейба Возложение цветов в Парке Славы. Мероприятия по случаю 30-летия Погрануправления.
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СУХУМ, 2 июн - Sputnik. Сотрудники СГБ Абхазии сопроводили за пределы республики гражданина России Отари Кобахидзе, в дальнейшем ему будет отказано во въезде в страну.
Кобахидзе вместе со своей дочерью посетил Сухум, где снял видео и сообщил, что вернулся на Родину спустя 33 года. Видео вызвало волну возмущений в социальных сетях.
"Ввиду того, что подобные видео оскорбляют патриотические чувства граждан Абхазии, а также во избежание конфликтных ситуаций и дальнейшего накала в обществе Кобахидзе был сопровожден за пределы Абхазии в Российскую Федерацию", — говорится в сообщении Службы госбезопасности.
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