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Спецслужбы Кыргызстана выявили преступную группу, которая регистрировала машины из Абхазии
Спецслужбы Кыргызстана выявили преступную группу, которая регистрировала машины из Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 2 июн - Sputnik. Спецслужбы Кыргызстана выявили преступную группу, которая регистрировала машины из Абхазии и Армении без документов для последующей... 02.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-02T16:40+0300
2025-06-02T16:40+0300
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СУХУМ, 2 июн - Sputnik. Спецслужбы Кыргызстана выявили преступную группу, которая регистрировала машины из Абхазии и Армении без документов для последующей продажи. Члены преступной группы брали взятки с водителей и передавали их руководителям территориальных филиалов "Унаа". Подозреваемых задержали при передаче взятки в $8,8 тыс. В Кыргызстане проходит кампания по легализации незаконно ввезенных автомобилей с иностранными номерами.
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абхазия, машины, в мире
Спецслужбы Кыргызстана выявили преступную группу, которая регистрировала машины из Абхазии
16:40 02.06.2025 (обновлено: 20:21 02.06.2025)
СУХУМ, 2 июн - Sputnik. Спецслужбы Кыргызстана выявили преступную группу, которая регистрировала машины из Абхазии и Армении без документов для последующей продажи.
Комитет нацбезопасности задержал бывшего сотрудника госучреждения, занимающегося регистрацией транспортных средств ("Унаа"), и еще одного человека, пишет Sputnik Кыргызстан.
Члены преступной группы брали взятки с водителей и передавали их руководителям территориальных филиалов "Унаа". Подозреваемых задержали при передаче взятки в $8,8 тыс.
В Кыргызстане проходит кампания по легализации незаконно ввезенных автомобилей с иностранными номерами.