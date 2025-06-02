https://sputnik-abkhazia.ru/20250602/spetssluzhby-kyrgyzstana-vyyavili-prestupnuyu-gruppu-kotoraya-registrirovala-mashiny-iz-abkhazii-1055162206.html

Спецслужбы Кыргызстана выявили преступную группу, которая регистрировала машины из Абхазии

Спецслужбы Кыргызстана выявили преступную группу, которая регистрировала машины из Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 2 июн - Sputnik. Спецслужбы Кыргызстана выявили преступную группу, которая регистрировала машины из Абхазии и Армении без документов для последующей... 02.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-02T16:40+0300

2025-06-02T16:40+0300

2025-06-02T20:21+0300

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СУХУМ, 2 июн - Sputnik. Спецслужбы Кыргызстана выявили преступную группу, которая регистрировала машины из Абхазии и Армении без документов для последующей продажи. Члены преступной группы брали взятки с водителей и передавали их руководителям территориальных филиалов "Унаа". Подозреваемых задержали при передаче взятки в $8,8 тыс. В Кыргызстане проходит кампания по легализации незаконно ввезенных автомобилей с иностранными номерами.

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