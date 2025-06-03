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Место силы: финалисты "Команды Абхазии" о мастерской "Сенеж"
Место силы: финалисты "Команды Абхазии" о мастерской "Сенеж"
Sputnik Абхазия
О том, какие впечатления остались у финалистов и победителей "Команды Абхазии" в мастерской "Сенеж", рассказали в эфире радио Sputnik Майя Цыбулевская и Анана... 03.06.2025, Sputnik Абхазия
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Финалисты и победители конкурса молодых управленцев "Команда Абхазии" прошли обучение в мастерской "Сенеж". Впечатления и эмоции, как признались участники, зашкаливают. "Мастерская "Сенеж" – место силы, место, где сильных делают еще сильнее. Особое внимание хотелось уделить атмосфере, которая царит там. Нас встречали как самых почетных гостей – с хлебом и солью, с песнями и танцами. Думаю, каждый участник там чувствовал себя как дома, потому что для этого были созданы все условия", – подчеркнула Гогохия. О том, чему обучали участников и какое впечатление на них произвела встреча с Сергеем Кириенко, смотрите в видео Sputnik.
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Место силы: финалисты "Команды Абхазии" о мастерской "Сенеж"

15:36 03.06.2025
© Видео /Sputnik
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О том, какие впечатления остались у финалистов и победителей "Команды Абхазии" в мастерской "Сенеж", рассказали в эфире радио Sputnik Майя Цыбулевская и Анана Гогохия.
Финалисты и победители конкурса молодых управленцев "Команда Абхазии" прошли обучение в мастерской "Сенеж". Впечатления и эмоции, как признались участники, зашкаливают.
"Мастерская "Сенеж" – место силы, место, где сильных делают еще сильнее. Особое внимание хотелось уделить атмосфере, которая царит там. Нас встречали как самых почетных гостей – с хлебом и солью, с песнями и танцами. Думаю, каждый участник там чувствовал себя как дома, потому что для этого были созданы все условия", – подчеркнула Гогохия.
О том, чему обучали участников и какое впечатление на них произвела встреча с Сергеем Кириенко, смотрите в видео Sputnik.
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