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Новые маршруты, сельский и горный туризм: как Минтуризма планирует развивать отрасль

Новые маршруты, сельский и горный туризм: как Минтуризма планирует развивать отрасль

Sputnik Абхазия

Министр туризма Абхазии Астамур Логуа в интервью радио Sputnik рассказал, какие направления в туризме нужно развивать и что планируется для этого делать. 03.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-03T18:38+0300

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По словам Астамура Логуа, Министерство туризма будет уделять большое внимание новым направлениям, которые будут привлекать отдыхающих в республику. Одно из них – это агротуризм. По мнению министра, это направление очень перспективно, так как многие люди предпочитаю проводить отпуск в сельской местности, питаться здоровой пищей. Логуа подчеркнул, что агротуризм дает хорошие возможности заработать жителям республики. Туристы с радостью поедут туда, где выращивается чай и другие сельхозкультуры, где производят мед. Но для этого нужно провести подготовительную работу и определить места, которые будут сертифицированы Министерством туризма, подчеркнул Логуа. Астамур Логуа также рассказал о новом маршруте "Сказочная восточная Абхазия", проблеме с нелегальными экскурсоводами и других вопросах отрасли.

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