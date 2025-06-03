https://sputnik-abkhazia.ru/20250603/oleg-bartsits-i-sergey-lavrov-vstretyatsya-v-moskve-6-iyunya-1055165858.html

Олег Барциц и Сергей Лавров встретятся в Москве 6 июня

Олег Барциц и Сергей Лавров встретятся в Москве 6 июня

Sputnik Абхазия

С 5 по 7 июня состоится официальный визит главы МИД Абхазии Олега Барциц в Россию. 03.06.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 3 июн – Sputnik. Министры иностранных дел Абхазии и России Олег Барциц и Сергей Лавров проведут рабочую встречу в Москве пятницу, 6 июня, сообщили в пресс-службе МИД.Визит главы МИД Абхазии в Москву продлится до 7 июня.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250430/1054676079.html

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