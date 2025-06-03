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Олег Барциц и Сергей Лавров встретятся в Москве 6 июня
Олег Барциц и Сергей Лавров встретятся в Москве 6 июня
Sputnik Абхазия
С 5 по 7 июня состоится официальный визит главы МИД Абхазии Олега Барциц в Россию. 03.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 3 июн – Sputnik. Министры иностранных дел Абхазии и России Олег Барциц и Сергей Лавров проведут рабочую встречу в Москве пятницу, 6 июня, сообщили в пресс-службе МИД.Визит главы МИД Абхазии в Москву продлится до 7 июня.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250430/1054676079.html
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Олег Барциц и Сергей Лавров встретятся в Москве 6 июня

12:09 03.06.2025 (обновлено: 12:21 03.06.2025)
© Sputnik / Марианна Кубрава МИД Абхазии
МИД Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 03.06.2025
© Sputnik / Марианна Кубрава
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С 5 по 7 июня состоится официальный визит главы МИД Абхазии Олега Барциц в Россию.
СУХУМ, 3 июн – Sputnik. Министры иностранных дел Абхазии и России Олег Барциц и Сергей Лавров проведут рабочую встречу в Москве пятницу, 6 июня, сообщили в пресс-службе МИД.

"В рамках встречи стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего абхазо-российского взаимодействия", – говорится в публикации.

Визит главы МИД Абхазии в Москву продлится до 7 июня.
Барциц: первые шаги на посту главы МИД РА, перспективы признания Абхазии, развитие дипломатических связей - Sputnik Абхазия, 1920, 30.04.2025
Барциц: первые шаги на посту главы МИД РА, развитие дипломатических связей
30 апреля, 14:58
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