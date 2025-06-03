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Основы живописи: в Доме Москвы прошли мастер-классы
Основы живописи: в Доме Москвы прошли мастер-классы
Sputnik Абхазия
Художник импрессионист Анатолий Анненков, провел мастер-классы в Сухуме. Они были направлены на раскрытие детского потенциала, развитие художественного... 03.06.2025, Sputnik Абхазия
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Основы живописи: в Доме Москвы прошли мастер-классы
Sputnik Абхазия
Основы живописи: в Доме Москвы прошли мастер-классы
Художник импрессионист Анатолий Анненков, провел мастер-классы в Сухуме. Они были направлены на раскрытие детского потенциала, развитие художественного восприятия и знакомство с основами живописного мастерства акварелью. Мероприятие организовано Домом Москвы в Сухуме при поддержке Правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Московского Дома соотечественника.Своими впечатлениями от общения с абхазскими детьми, и о том, как раскрыть талант у ребенка, в эфире радио Sputnik рассказал, член Союза художников России, Санкт-Петербурга, Москвы, член географического общества России и преподаватель Российской академии художеств Анатолий Анненков.Слушайте подкаст.
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Основы живописи: в Доме Москвы прошли мастер-классы

18:59 03.06.2025 (обновлено: 13:10 04.06.2025)
Радио
Основы живописи: в Доме Москвы прошли мастер-классы
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Художник импрессионист Анатолий Анненков, провел мастер-классы в Сухуме. Они были направлены на раскрытие детского потенциала, развитие художественного восприятия и знакомство с основами живописного мастерства акварелью. Мероприятие организовано Домом Москвы в Сухуме при поддержке Правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Московского Дома соотечественника.
Своими впечатлениями от общения с абхазскими детьми, и о том, как раскрыть талант у ребенка, в эфире радио Sputnik рассказал, член Союза художников России, Санкт-Петербурга, Москвы, член географического общества России и преподаватель Российской академии художеств Анатолий Анненков.
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