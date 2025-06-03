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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
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Российские войска освободили населенный пункт Андреевка в Сумской области
Российские войска освободили населенный пункт Андреевка в Сумской области
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 3 июн – Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Андреевка в Сумской области, сообщили в Министерстве обороны России. 03.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-03T13:38+0300
2025-06-03T13:38+0300
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СУХУМ, 3 июн – Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Андреевка в Сумской области, сообщили в Министерстве обороны России.Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России поражены предприятие радиоэлектронной промышленности, цеха производства БпЛА, места их запуска и хранения, склады боеприпасов и военного имущества, пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 142 районах. Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, 199 беспилотников.Всего с начала СВО уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 61 207 БпЛА, 609 ЗРК, 23 729 танков и других боевых бронированных машин, 1 565 боевых машин РСЗО, 25 636 орудий полевой артиллерии и минометов, 36 400 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250603/mirotvortsy-zapada--organizatory-teraktov-kievskogo-rezhima-1055166232.html
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россия, украина, новости, министерство обороны рф

Российские войска освободили населенный пункт Андреевка в Сумской области

13:38 03.06.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОтработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области
Отработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области - Sputnik Абхазия, 1920, 03.06.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев
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СУХУМ, 3 июн – Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Андреевка в Сумской области, сообщили в Министерстве обороны России.

"Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населенный пункт Андреевка Сумской области", – говорится в публикации.

Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России поражены предприятие радиоэлектронной промышленности, цеха производства БпЛА, места их запуска и хранения, склады боеприпасов и военного имущества, пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 142 районах.
Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, 199 беспилотников.
Всего с начала СВО уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 61 207 БпЛА, 609 ЗРК, 23 729 танков и других боевых бронированных машин, 1 565 боевых машин РСЗО, 25 636 орудий полевой артиллерии и минометов, 36 400 единиц специальной военной автомобильной техники.
Флаг НАТО - Sputnik Абхазия, 1920, 03.06.2025
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