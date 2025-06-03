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Российские войска освободили населенный пункт Андреевка в Сумской области
Российские войска освободили населенный пункт Андреевка в Сумской области
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 3 июн – Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Андреевка в Сумской области, сообщили в Министерстве обороны России. 03.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-03T13:38+0300
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СУХУМ, 3 июн – Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Андреевка в Сумской области, сообщили в Министерстве обороны России.Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России поражены предприятие радиоэлектронной промышленности, цеха производства БпЛА, места их запуска и хранения, склады боеприпасов и военного имущества, пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 142 районах. Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, 199 беспилотников.Всего с начала СВО уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 61 207 БпЛА, 609 ЗРК, 23 729 танков и других боевых бронированных машин, 1 565 боевых машин РСЗО, 25 636 орудий полевой артиллерии и минометов, 36 400 единиц специальной военной автомобильной техники.
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СУХУМ, 3 июн – Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Андреевка в Сумской области, сообщили в Министерстве обороны России.
"Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населенный пункт Андреевка Сумской области", – говорится в публикации.
Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России поражены предприятие радиоэлектронной промышленности, цеха производства БпЛА, места их запуска и хранения, склады боеприпасов и военного имущества, пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 142 районах.
Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, 199 беспилотников.
Всего с начала СВО уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 61 207 БпЛА, 609 ЗРК, 23 729 танков и других боевых бронированных машин, 1 565 боевых машин РСЗО, 25 636 орудий полевой артиллерии и минометов, 36 400 единиц специальной военной автомобильной техники.