https://sputnik-abkhazia.ru/20250603/torgovyy-oborot-mezhdu-abkhaziey-i-sankt-peterburgom-uvelichilsya-vdvoe-za-proshlyy-god-1055172845.html

Торговый оборот между Абхазией и Санкт-Петербургом увеличился вдвое за прошлый год

Торговый оборот между Абхазией и Санкт-Петербургом увеличился вдвое за прошлый год

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 3 июн – Sputnik. Торговый оборот между Абхазией и Санкт-Петербургом увеличился вдвое за минувший год и составил 15,5 млн долларов. 03.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-03T17:49+0300

2025-06-03T17:49+0300

2025-06-03T19:45+0300

в абхазии

санкт-петербург

абхазия

торговля

экономика

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СУХУМ, 3 июн – Sputnik. Торговый оборот между Абхазией и Санкт-Петербургом увеличился вдвое за минувший год и составил 15,5 млн долларов. Об этом сообщили сегодня на встрече губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова со специальным представителем президента Абхазии в России и странах БРИКС Лашей Сакания и почетным консулом Владимиром Бигвава. Абхазия импортировала в 2024 году из Санкт-Петербурга оптические, измерительные и медицинские приборы, продукцию машиностроения. Экспортировала в основном фрукты, орехи и морепродукты. На встрече также обсудили сотрудничество в различных сферах, сообщили в пресс-службе администрации губернатора."Уверен, дружба и взаимопонимание между нашим городом и республикой будут только крепнуть по мере осуществления совместных проектов. Петербург готов оказать все возможное содействие абхазским друзьям", – подчеркнул Беглов.

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