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Торговый оборот между Абхазией и Санкт-Петербургом увеличился вдвое за прошлый год
Торговый оборот между Абхазией и Санкт-Петербургом увеличился вдвое за прошлый год
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 3 июн – Sputnik. Торговый оборот между Абхазией и Санкт-Петербургом увеличился вдвое за минувший год и составил 15,5 млн долларов. 03.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-03T17:49+0300
2025-06-03T17:49+0300
2025-06-03T19:45+0300
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СУХУМ, 3 июн – Sputnik. Торговый оборот между Абхазией и Санкт-Петербургом увеличился вдвое за минувший год и составил 15,5 млн долларов. Об этом сообщили сегодня на встрече губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова со специальным представителем президента Абхазии в России и странах БРИКС Лашей Сакания и почетным консулом Владимиром Бигвава. Абхазия импортировала в 2024 году из Санкт-Петербурга оптические, измерительные и медицинские приборы, продукцию машиностроения. Экспортировала в основном фрукты, орехи и морепродукты. На встрече также обсудили сотрудничество в различных сферах, сообщили в пресс-службе администрации губернатора."Уверен, дружба и взаимопонимание между нашим городом и республикой будут только крепнуть по мере осуществления совместных проектов. Петербург готов оказать все возможное содействие абхазским друзьям", – подчеркнул Беглов.
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санкт-петербург, абхазия, торговля, экономика
санкт-петербург, абхазия, торговля, экономика
Торговый оборот между Абхазией и Санкт-Петербургом увеличился вдвое за прошлый год
17:49 03.06.2025 (обновлено: 19:45 03.06.2025)
СУХУМ, 3 июн – Sputnik. Торговый оборот между Абхазией и Санкт-Петербургом увеличился вдвое за минувший год и составил 15,5 млн долларов.
Об этом сообщили сегодня на встрече губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова со специальным представителем президента Абхазии в России и странах БРИКС Лашей Сакания и почетным консулом Владимиром Бигвава.
Абхазия импортировала в 2024 году из Санкт-Петербурга оптические, измерительные и медицинские приборы, продукцию машиностроения.
Экспортировала в основном фрукты, орехи и морепродукты.
На встрече также обсудили сотрудничество в различных сферах, сообщили в пресс-службе администрации губернатора.
Петербургские специалисты готовы провести экспертизу энергосистемы Абхазии и разработать шаги по улучшению ее работы.
Абхазские коммунальщики могут пройти курсы повышения квалификации в Петербурге, узнать больше о технологиях по благоустройству, мусоропереработке, водоснабжению и очистке сточных вод.
Абхазские медики могут пройти стажировки в медучреждениях северной столицы.
Беглов предложил провести совместную информационную кампанию по продвижению туристического потенциала Петербурга и Абхазии.
Абхазия и северная столица могут сотрудничать в области образования - уже проработан вопрос о бюджетных квотах в медвузах для студентов из республики.
"Уверен, дружба и взаимопонимание между нашим городом и республикой будут только крепнуть по мере осуществления совместных проектов. Петербург готов оказать все возможное содействие абхазским друзьям", – подчеркнул Беглов.