https://sputnik-abkhazia.ru/20250604/denis-tsargush-mozhet-stat-glavnym-trenerom-sbornoy-rossii-po-volnoy-borbe-1055183629.html
Денис Царгуш может стать главным тренером сборной России по вольной борьбе
Денис Царгуш может стать главным тренером сборной России по вольной борьбе
Sputnik Абхазия
Денис Царгуш – уроженец Абхазии, бронзовый призер Олимпиады в Лондоне 2012 года. 04.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 4 июн – Sputnik. Денис Царгуш может стать главным тренером сборной России по вольной борьбе, сообщается на сайте Федерации спортивной борьбы.Его кандидатуру Министерству спорта РФ рекомендует исполком Федерации.В мае главный тренер сборной Хаджимурат Гацалов был временно отстранен в связи с уведомлением от Международного тестирующего агентства (ITA) о возможном нарушении антидопинговых правил.Денис Царгуш – уроженец Абхазии, бронзовый призер Олимпиады в Лондоне 2012 года в весовой категории до 74 кг, обладатель трех золотых медалей чемпионатов мира и Европы. Сейчас занимает должность старшего тренера сборной России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210530/Vospitanniki-Denisa-Tsargush-zanyali-vosem-pervykh-mest-na-pervenstve-Evropy-1032526879.html
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Денис Царгуш может стать главным тренером сборной России по вольной борьбе
16:45 04.06.2025 (обновлено: 16:49 04.06.2025)
Денис Царгуш – уроженец Абхазии, бронзовый призер Олимпиады в Лондоне 2012 года.
СУХУМ, 4 июн – Sputnik. Денис Царгуш может стать главным тренером сборной России по вольной борьбе, сообщается на сайте Федерации спортивной борьбы.
Его кандидатуру Министерству спорта РФ рекомендует исполком Федерации.
В мае главный тренер сборной Хаджимурат Гацалов был временно отстранен в связи с уведомлением от Международного тестирующего агентства (ITA) о возможном нарушении антидопинговых правил.
"В связи с тем, что Хаджимурат Гацалов временно отстранен, исполком ФСБР единогласно предложил кандидатуру Дениса Царгуш на должность главного тренера. Соответствующие документы будут направлены в Центр спортивной подготовки сборных команд России", – заявил президент ФСБР Михаил Мамиашвили.
Денис Царгуш – уроженец Абхазии, бронзовый призер Олимпиады в Лондоне 2012 года в весовой категории до 74 кг, обладатель трех золотых медалей чемпионатов мира и Европы. Сейчас занимает должность старшего тренера сборной России.