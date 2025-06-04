https://sputnik-abkhazia.ru/20250604/denis-tsargush-mozhet-stat-glavnym-trenerom-sbornoy-rossii-po-volnoy-borbe-1055183629.html

Денис Царгуш может стать главным тренером сборной России по вольной борьбе

Денис Царгуш может стать главным тренером сборной России по вольной борьбе

Sputnik Абхазия

Денис Царгуш – уроженец Абхазии, бронзовый призер Олимпиады в Лондоне 2012 года. 04.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-04T16:45+0300

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СУХУМ, 4 июн – Sputnik. Денис Царгуш может стать главным тренером сборной России по вольной борьбе, сообщается на сайте Федерации спортивной борьбы.Его кандидатуру Министерству спорта РФ рекомендует исполком Федерации.В мае главный тренер сборной Хаджимурат Гацалов был временно отстранен в связи с уведомлением от Международного тестирующего агентства (ITA) о возможном нарушении антидопинговых правил.Денис Царгуш – уроженец Абхазии, бронзовый призер Олимпиады в Лондоне 2012 года в весовой категории до 74 кг, обладатель трех золотых медалей чемпионатов мира и Европы. Сейчас занимает должность старшего тренера сборной России.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210530/Vospitanniki-Denisa-Tsargush-zanyali-vosem-pervykh-mest-na-pervenstve-Evropy-1032526879.html

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