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Денис Царгуш может стать главным тренером сборной России по вольной борьбе
Денис Царгуш может стать главным тренером сборной России по вольной борьбе
Sputnik Абхазия
Денис Царгуш – уроженец Абхазии, бронзовый призер Олимпиады в Лондоне 2012 года. 04.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-04T16:45+0300
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СУХУМ, 4 июн – Sputnik. Денис Царгуш может стать главным тренером сборной России по вольной борьбе, сообщается на сайте Федерации спортивной борьбы.Его кандидатуру Министерству спорта РФ рекомендует исполком Федерации.В мае главный тренер сборной Хаджимурат Гацалов был временно отстранен в связи с уведомлением от Международного тестирующего агентства (ITA) о возможном нарушении антидопинговых правил.Денис Царгуш – уроженец Абхазии, бронзовый призер Олимпиады в Лондоне 2012 года в весовой категории до 74 кг, обладатель трех золотых медалей чемпионатов мира и Европы. Сейчас занимает должность старшего тренера сборной России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210530/Vospitanniki-Denisa-Tsargush-zanyali-vosem-pervykh-mest-na-pervenstve-Evropy-1032526879.html
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абхазия, россия, новости, спорт
абхазия, россия, новости, спорт

Денис Царгуш может стать главным тренером сборной России по вольной борьбе

16:45 04.06.2025 (обновлено: 16:49 04.06.2025)
© Sputnik / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкУниверсиада. 7-й день. Вольная борьба
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© Sputnik / Владимир Баранов
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Денис Царгуш – уроженец Абхазии, бронзовый призер Олимпиады в Лондоне 2012 года.
СУХУМ, 4 июн – Sputnik. Денис Царгуш может стать главным тренером сборной России по вольной борьбе, сообщается на сайте Федерации спортивной борьбы.
Его кандидатуру Министерству спорта РФ рекомендует исполком Федерации.
В мае главный тренер сборной Хаджимурат Гацалов был временно отстранен в связи с уведомлением от Международного тестирующего агентства (ITA) о возможном нарушении антидопинговых правил.

"В связи с тем, что Хаджимурат Гацалов временно отстранен, исполком ФСБР единогласно предложил кандидатуру Дениса Царгуш на должность главного тренера. Соответствующие документы будут направлены в Центр спортивной подготовки сборных команд России", – заявил президент ФСБР Михаил Мамиашвили.

Денис Царгуш – уроженец Абхазии, бронзовый призер Олимпиады в Лондоне 2012 года в весовой категории до 74 кг, обладатель трех золотых медалей чемпионатов мира и Европы. Сейчас занимает должность старшего тренера сборной России.
Денис Царгуш - Sputnik Абхазия, 1920, 30.05.2021
Воспитанники Дениса Царгуш заняли восемь первых мест на первенстве Европы
30 мая 2021, 19:37
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