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Политсовет партии "Единая Абхазия" прошел в Сухуме

Политсовет партии "Единая Абхазия" прошел в Сухуме

Sputnik Абхазия

Общественное политическое движение "Единая Абхазия" было основано 27 января 2002 года, а в 2009 году преобразовано в партию. 04.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-04T13:21+0300

2025-06-04T13:21+0300

2025-06-04T14:52+0300

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СУХУМ, 4 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Политсовет партии "Единая Абхазия" прошел в Сухуме.Руководитель партии Сергей Шамба подчеркнул, что организация нуждается в перестройке структуры, внесении корректив в программу и устав. Причиной, в том числе, служат изменения внутри страны и смена поколений политиков.По мнению Шамба, тесное сотрудничество между партиями "Единая Россия" и "Единая Абхазия" может служить мостом в политических взаимоотношениях между странами.Он добавил, что в ближайшее время нужно провести съезд, на котором буду обсуждаться важные вопросы жизнедеятельности организации.Общественное политическое движение "Единая Абхазия" было основано 27 января 2002 года. В 2009 году "Единая Абхазия" была преобразована в партию. Ее основателем и лидером был второй президент республики Сергей Багапш. Сергей Шамба возглавляет "Единую Абхазию" с января 2016 года.

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