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Политсовет партии "Единая Абхазия" прошел в Сухуме
Политсовет партии "Единая Абхазия" прошел в Сухуме
Sputnik Абхазия
Общественное политическое движение "Единая Абхазия" было основано 27 января 2002 года, а в 2009 году преобразовано в партию. 04.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-04T13:21+0300
2025-06-04T13:21+0300
2025-06-04T14:52+0300
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СУХУМ, 4 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Политсовет партии "Единая Абхазия" прошел в Сухуме.Руководитель партии Сергей Шамба подчеркнул, что организация нуждается в перестройке структуры, внесении корректив в программу и устав. Причиной, в том числе, служат изменения внутри страны и смена поколений политиков.По мнению Шамба, тесное сотрудничество между партиями "Единая Россия" и "Единая Абхазия" может служить мостом в политических взаимоотношениях между странами.Он добавил, что в ближайшее время нужно провести съезд, на котором буду обсуждаться важные вопросы жизнедеятельности организации.Общественное политическое движение "Единая Абхазия" было основано 27 января 2002 года. В 2009 году "Единая Абхазия" была преобразована в партию. Ее основателем и лидером был второй президент республики Сергей Багапш. Сергей Шамба возглавляет "Единую Абхазию" с января 2016 года.
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Политсовет партии "Единая Абхазия" прошел в Сухуме
13:21 04.06.2025 (обновлено: 14:52 04.06.2025)
Общественное политическое движение "Единая Абхазия" было основано 27 января 2002 года, а в 2009 году преобразовано в партию.
СУХУМ, 4 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Политсовет партии "Единая Абхазия" прошел в Сухуме.
Руководитель партии Сергей Шамба подчеркнул, что организация нуждается в перестройке структуры, внесении корректив в программу и устав. Причиной, в том числе, служат изменения внутри страны и смена поколений политиков.
"Во взаимоотношениях с нашим стратегическим союзником происходят серьезные коррективы, и это надо учитывать. У нас есть неплохие отношения с "Единой Россией", с которой у нас есть договор, с "Единой Осетией" – тоже. Поэтому это нужно выводить на новый уровень", – добавил он.
По мнению Шамба, тесное сотрудничество между партиями "Единая Россия" и "Единая Абхазия" может служить мостом в политических взаимоотношениях между странами.
Он добавил, что в ближайшее время нужно провести съезд, на котором буду обсуждаться важные вопросы жизнедеятельности организации.
Общественное политическое движение "Единая Абхазия" было основано 27 января 2002 года. В 2009 году "Единая Абхазия" была преобразована в партию. Ее основателем и лидером был второй президент республики Сергей Багапш. Сергей Шамба возглавляет "Единую Абхазию" с января 2016 года.