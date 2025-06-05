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Более 2 млрд рублей налогов собрали в Абхазии с начала года

Более 2 млрд рублей налогов собрали в Абхазии с начала года

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 5 июн - Sputnik. Более 2 млрд рублей налоговых платежей поступило в бюджет Абхазии за пять месяцев, сообщили в Министерстве по налогам и сборам. 05.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-05T12:57+0300

2025-06-05T12:57+0300

2025-06-05T12:57+0300

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СУХУМ, 5 июн - Sputnik. Более 2 млрд рублей налоговых платежей поступило в бюджет Абхазии за пять месяцев, сообщили в Министерстве по налогам и сборам.Это на 11% больше запланированного, разница с фактическими начислениями составила 216,5 млн рублей. За аналогичный период прошлого года в Абхазии собрали на 276,6 млн рублей меньше.В мае в республике собрали 412,9 млн рублей налогов, на 21% больше запланированного.

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