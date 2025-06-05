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Более 2 млрд рублей налогов собрали в Абхазии с начала года
Более 2 млрд рублей налогов собрали в Абхазии с начала года
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 5 июн - Sputnik. Более 2 млрд рублей налоговых платежей поступило в бюджет Абхазии за пять месяцев, сообщили в Министерстве по налогам и сборам. 05.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-05T12:57+0300
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СУХУМ, 5 июн - Sputnik. Более 2 млрд рублей налоговых платежей поступило в бюджет Абхазии за пять месяцев, сообщили в Министерстве по налогам и сборам.Это на 11% больше запланированного, разница с фактическими начислениями составила 216,5 млн рублей. За аналогичный период прошлого года в Абхазии собрали на 276,6 млн рублей меньше.В мае в республике собрали 412,9 млн рублей налогов, на 21% больше запланированного.
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абхазия, новости

Более 2 млрд рублей налогов собрали в Абхазии с начала года

12:57 05.06.2025
© Sputnik / Мария ДевахинаМонеты
Монеты - Sputnik Абхазия, 1920, 05.06.2025
© Sputnik / Мария Девахина
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СУХУМ, 5 июн - Sputnik. Более 2 млрд рублей налоговых платежей поступило в бюджет Абхазии за пять месяцев, сообщили в Министерстве по налогам и сборам.
Это на 11% больше запланированного, разница с фактическими начислениями составила 216,5 млн рублей. За аналогичный период прошлого года в Абхазии собрали на 276,6 млн рублей меньше.
В мае в республике собрали 412,9 млн рублей налогов, на 21% больше запланированного.
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