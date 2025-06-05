https://sputnik-abkhazia.ru/20250605/strategiya-razvitiya-bezrabotitsa-i-prognozy-mikvabiya-ob-ekonomike-abkhazii-1055199967.html

Стратегия развития, безработица и прогнозы: Миквабия об экономике Абхазии

Стратегия развития, безработица и прогнозы: Миквабия об экономике Абхазии

Sputnik Абхазия

Ряд поправок в закон "О стратегическом планировании" разрабатываются в Абхазии. 05.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-05T20:31+0300

2025-06-05T20:31+0300

2025-06-05T20:31+0300

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министерство экономики

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Министр экономики Абхазии Теймураз Миквабия в беседе с ведущим радио Sputnik напомнил, что в 2025 году в республике был приняты закон "О стратегическом планировании" и постановление "О порядке разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития", что можно приравнять к индикативному плану. В этом контексте речь идет об основе для разработки бюджета страны на следующий год. К тому же в ведомстве рассматривается возможность разработки изменений в законы, которые позволили бы планировать бюджет не на один год, как это происходит сейчас, а на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные периоды. Также на стадии завершения разработка отраслевой программы аппаратного комплекса. Это программное обеспечение позволит более тесно взаимодействовать с министерством по налогам и сборам, получать данные об объемах выручки и прибыли, о количестве рабочих мест и иных показателях. Подробнее смотрите в видео Sputnik.

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