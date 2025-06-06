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Главный праздник мусульман: Курбан-байрам в Абхазии
Главный праздник мусульман: Курбан-байрам в Абхазии
Sputnik Абхазия
Один из главных мусульманских праздников Курбанныхуа в этом году отмечается в Абхазии 6 июня. 06.06.2025, Sputnik Абхазия
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в абхазии
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Один из главных мусульманских праздников Курбанныхуа в этом году отмечается в Абхазии 6 июня.Курбан-байрам – это праздник жертвоприношения. Мусульмане приносят в жертву мясо барашка, коровы, козы или буйвола.Праздник знаменует окончание хаджа в Мекку и завершение поста в Рамадан и начинается с утренней молитвы.Курбанныхуа отмечается через 70 дней после праздника Ураза-Байрам, в десятый день месяца Зуль-хиджа.С праздником мусульман Абхазии поздравил президент Бадра Гунба. Глава государства отметил, что этот день учит милосердию, побуждает к единению и взаимопониманию. Он пожелал всем здоровья, счастья и божьего благословения.
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фото, фото , мультимедиа, абхазия, курбан-байрам, мусульмане

Главный праздник мусульман: Курбан-байрам в Абхазии

11:02 06.06.2025
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Один из главных мусульманских праздников Курбанныхуа в этом году отмечается в Абхазии 6 июня.
Курбан-байрам – это праздник жертвоприношения. Мусульмане приносят в жертву мясо барашка, коровы, козы или буйвола.
Праздник знаменует окончание хаджа в Мекку и завершение поста в Рамадан и начинается с утренней молитвы.
Курбанныхуа отмечается через 70 дней после праздника Ураза-Байрам, в десятый день месяца Зуль-хиджа.
С праздником мусульман Абхазии поздравил президент Бадра Гунба. Глава государства отметил, что этот день учит милосердию, побуждает к единению и взаимопониманию. Он пожелал всем здоровья, счастья и божьего благословения.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Курбан-байрам – один из главных религиозных праздников мусульман.

Курбан-байрам – один из главных религиозных праздников мусульман. - Sputnik Абхазия
1/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Курбан-байрам – один из главных религиозных праздников мусульман.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Мусульмане Абхазии традиционно собираются у мечети, начинают день с молитвы.

Мусульмане Абхазии традиционно собираются у мечети, начинают день с молитвы. - Sputnik Абхазия
2/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Мусульмане Абхазии традиционно собираются у мечети, начинают день с молитвы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Курбан-байрам, или как его называют в Абхазии Курбанныхуа, празднуется в честь окончания хаджа в Мекку и завершение поста в Рамадан.

Курбан-байрам, или как его называют в Абхазии Курбанныхуа, празднуется в честь окончания хаджа в Мекку и завершение поста в Рамадан. - Sputnik Абхазия
3/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Курбан-байрам, или как его называют в Абхазии Курбанныхуа, празднуется в честь окончания хаджа в Мекку и завершение поста в Рамадан.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Праздник отмечается в память жертвоприношения пророка Ибрахима, в этот день верующие приносят в жертву барашка.

Праздник отмечается в память жертвоприношения пророка Ибрахима, в этот день верующие приносят в жертву барашка. - Sputnik Абхазия
4/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Праздник отмечается в память жертвоприношения пророка Ибрахима, в этот день верующие приносят в жертву барашка.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Само слово "курбан" означает "жертва" или "жертвоприношение", а "байрам" - "праздник", "торжество".

Само слово &quot;курбан&quot; означает &quot;жертва&quot; или &quot;жертвоприношение&quot;, а &quot;байрам&quot; - &quot;праздник&quot;, &quot;торжество&quot;. - Sputnik Абхазия
5/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Само слово "курбан" означает "жертва" или "жертвоприношение", а "байрам" - "праздник", "торжество".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Конкретной даты у праздника нет, его принято отмечать через 70 дней после Ураза-байрама и в десятый день Зуль-хиджа (12 месяца исламского лунного календаря – прим.)

Конкретной даты у праздника нет, его принято отмечать через 70 дней после Ураза-байрама и в десятый день Зуль-хиджа (12 месяца исламского лунного календаря – прим.) - Sputnik Абхазия
6/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Конкретной даты у праздника нет, его принято отмечать через 70 дней после Ураза-байрама и в десятый день Зуль-хиджа (12 месяца исламского лунного календаря – прим.)

© Sputnik / Томас Тхайцук

На праздничную утреннюю молитву собираются семьями, взрослые и дети.

На праздничную утреннюю молитву собираются семьями, взрослые и дети. - Sputnik Абхазия
7/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

На праздничную утреннюю молитву собираются семьями, взрослые и дети.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В Сухуме в праздничное утро молящимися заполнена вся улица перед мечетью, в главном зале внутри помещаются далеко не все желающие.

В Сухуме в праздничное утро молящимися заполнена вся улица перед мечетью, в главном зале внутри помещаются далеко не все желающие. - Sputnik Абхазия
8/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

В Сухуме в праздничное утро молящимися заполнена вся улица перед мечетью, в главном зале внутри помещаются далеко не все желающие.

© Sputnik / Томас Тхайцук

После жертвоприношения часть мяса раздается нуждающимся, другая часть уходит на угощение для родных, близких, соседей, а третью часть оставляют себе.

После жертвоприношения часть мяса раздается нуждающимся, другая часть уходит на угощение для родных, близких, соседей, а третью часть оставляют себе. - Sputnik Абхазия
9/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

После жертвоприношения часть мяса раздается нуждающимся, другая часть уходит на угощение для родных, близких, соседей, а третью часть оставляют себе.

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