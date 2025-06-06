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Главный праздник мусульман: Курбан-байрам в Абхазии

Главный праздник мусульман: Курбан-байрам в Абхазии

Sputnik Абхазия

Один из главных мусульманских праздников Курбанныхуа в этом году отмечается в Абхазии 6 июня. 06.06.2025, Sputnik Абхазия

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в абхазии

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Один из главных мусульманских праздников Курбанныхуа в этом году отмечается в Абхазии 6 июня.Курбан-байрам – это праздник жертвоприношения. Мусульмане приносят в жертву мясо барашка, коровы, козы или буйвола.Праздник знаменует окончание хаджа в Мекку и завершение поста в Рамадан и начинается с утренней молитвы.Курбанныхуа отмечается через 70 дней после праздника Ураза-Байрам, в десятый день месяца Зуль-хиджа.С праздником мусульман Абхазии поздравил президент Бадра Гунба. Глава государства отметил, что этот день учит милосердию, побуждает к единению и взаимопониманию. Он пожелал всем здоровья, счастья и божьего благословения.

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