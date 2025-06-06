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"Черноморэнерго" разработало систему автоматического учета электроэнергии
"Черноморэнерго" разработало систему автоматического учета электроэнергии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 6 июн - Sputnik. Система автоматического учета электроэнергии разработана специалистами "Черноморэнерго" на базе местных ресурсов. 06.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-06T10:00+0300
2025-06-06T10:00+0300
2025-06-06T10:00+0300
энергетическая отрасль абхазии
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электроэнергия
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СУХУМ, 6 июн - Sputnik. Система автоматического учета электроэнергии разработана специалистами "Черноморэнерго" на базе местных ресурсов. Об этом в интервью радио Sputnik сообщил начальник управления сбыта "Черноморэнерго" Саид Блабба. Биллинговая система уже работает в Сухуме и Сухумском районе. Сейчас проводится сверка задолженностей и инвентаризация абонентов. До конца года систему планируют подключить по всей Абхазии.
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черноморэнерго, абхазия, электроэнергия
черноморэнерго, абхазия, электроэнергия
"Черноморэнерго" разработало систему автоматического учета электроэнергии
СУХУМ, 6 июн - Sputnik. Система автоматического учета электроэнергии разработана специалистами "Черноморэнерго" на базе местных ресурсов.
Об этом в интервью радио Sputnik сообщил начальник управления сбыта "Черноморэнерго" Саид Блабба.
"Автоматизированный процесс, который создает полную прозрачность, то есть ни один киловатт не теряется", — отметил Блабба.
Биллинговая система уже работает в Сухуме и Сухумском районе. Сейчас проводится сверка задолженностей и инвентаризация абонентов.
До конца года систему планируют подключить по всей Абхазии.