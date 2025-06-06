https://sputnik-abkhazia.ru/20250606/chernomorenergo-razrabotalo-sistemu-avtomaticheskogo-ucheta-elektroenergii--1055202252.html

"Черноморэнерго" разработало систему автоматического учета электроэнергии

"Черноморэнерго" разработало систему автоматического учета электроэнергии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 6 июн - Sputnik. Система автоматического учета электроэнергии разработана специалистами "Черноморэнерго" на базе местных ресурсов. 06.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-06T10:00+0300

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2025-06-06T10:00+0300

энергетическая отрасль абхазии

черноморэнерго

абхазия

электроэнергия

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СУХУМ, 6 июн - Sputnik. Система автоматического учета электроэнергии разработана специалистами "Черноморэнерго" на базе местных ресурсов. Об этом в интервью радио Sputnik сообщил начальник управления сбыта "Черноморэнерго" Саид Блабба. Биллинговая система уже работает в Сухуме и Сухумском районе. Сейчас проводится сверка задолженностей и инвентаризация абонентов. До конца года систему планируют подключить по всей Абхазии.

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черноморэнерго, абхазия, электроэнергия