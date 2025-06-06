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День рождения Александра Пушкина и День русского языка отметили в Абхазии
День рождения Александра Пушкина и День русского языка отметили в Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 6 июн - Sputnik. День рождения Александра Пушкина и День русского языка отметили в Ботаническом саду Сухума. 06.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 6 июн - Sputnik. День рождения Александра Пушкина и День русского языка отметили в Ботаническом саду Сухума. На мероприятии читали стихотворения великого поэта на русском и абхазском языках, солистка Государственной филармонии Нана Черкезия исполнила романсы. Посетителям также представили выставку работ художницы Марины Ханковой, посвященную русской азбуке с иллюстрациями из русских сказок. Мероприятие организовано представительством Россотрудничества в Абхазии.
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пушкин, александр пушкин, русский язык, абхазия, сухум, россия, культура
пушкин, александр пушкин, русский язык, абхазия, сухум, россия, культура
День рождения Александра Пушкина и День русского языка отметили в Абхазии
15:00 06.06.2025 (обновлено: 18:58 06.06.2025)
СУХУМ, 6 июн - Sputnik. День рождения Александра Пушкина и День русского языка отметили в Ботаническом саду Сухума.
На мероприятии читали стихотворения великого поэта на русском и абхазском языках, солистка Государственной филармонии Нана Черкезия исполнила романсы.
"Наследие Пушкина это бесценный дар, который мы должны беречь и передавать из поколения в поколение. Его произведения переведены на многие языки мира и продолжают вдохновлять тысячи людей", - отметил руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Владислав Куликов.
Посетителям также представили выставку работ художницы Марины Ханковой, посвященную русской азбуке с иллюстрациями из русских сказок.
Мероприятие организовано представительством Россотрудничества в Абхазии.