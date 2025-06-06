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Лавров: стратегическая повестка между РФ и Абхазией очерчена по итогам встреч президентов
Лавров: стратегическая повестка между РФ и Абхазией очерчена по итогам встреч президентов
Sputnik Абхазия
В Москве проходят переговоры глав МИД России и Абхазии Сергея Лаврова и Олега Барциц. 06.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-06T13:26+0300
2025-06-06T13:26+0300
2025-06-06T13:26+0300
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СУХУМ, 6 июн - Sputnik. Стратегическая повестка дня между Россией и Абхазией очерчена по итогам двух встреч президентов Владимира Путина и Бадры Гунба, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со своим абхазским коллегой Олегом Барциц. Он подчеркнул, что повестка будет детализироваться и развиваться, в том числе по линии МИД Абхазии и России. "И сегодня у нас очень хорошая возможность поговорить и о двусторонних планах и поручениях, и о том, как мы будем продолжать наши усилия на международной арене. Прежде всего, конечно, в регионе Южного Кавказа", — сказал Лавров.Олег Барциц в свою очередь отметил, что взаимодействие Абхазии и России на самом высоком уровне создает условия для устойчивого развития республики.Он назвал стратегическое партнерство с Россией одним из важнейших аспектов сохранения общего контура и архитектуры безопасности в регионе. В Абхазии при поддержке России уже реализованы масштабные проекты, которые имеют для республики колоссальное значение, добавил министр. Это первый визит Барциц в Россию после вступления в должность.
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абхазия, россия, мид рф, мид абхазии, политика, олег барциц, сергей лавров
абхазия, россия, мид рф, мид абхазии, политика, олег барциц, сергей лавров
Лавров: стратегическая повестка между РФ и Абхазией очерчена по итогам встреч президентов
В Москве проходят переговоры глав МИД России и Абхазии Сергея Лаврова и Олега Барциц.
СУХУМ, 6 июн - Sputnik. Стратегическая повестка дня между Россией и Абхазией очерчена по итогам двух встреч президентов Владимира Путина и Бадры Гунба, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со своим абхазским коллегой Олегом Барциц.
Он подчеркнул, что повестка будет детализироваться и развиваться, в том числе по линии МИД Абхазии и России.
"И сегодня у нас очень хорошая возможность поговорить и о двусторонних планах и поручениях, и о том, как мы будем продолжать наши усилия на международной арене. Прежде всего, конечно, в регионе Южного Кавказа", — сказал Лавров.
Олег Барциц в свою очередь отметил, что взаимодействие Абхазии и России на самом высоком уровне создает условия для устойчивого развития республики.
"Наше сотрудничество демонстрирует подлинно союзнические, партнерские и дружеские отношения между нашими странами и народами", — подчеркнул Барциц.
Он назвал стратегическое партнерство с Россией одним из важнейших аспектов сохранения общего контура и архитектуры безопасности в регионе.
В Абхазии при поддержке России уже реализованы масштабные проекты, которые имеют для республики колоссальное значение, добавил министр.
Это первый визит Барциц в Россию после вступления в должность.