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https://sputnik-abkhazia.ru/20250606/nazvany-sfery-predprinimatelstva-kotorye-budut-subsidirovat-v-abkhazii-po-gosprogramme-1055211159.html
Названы сферы предпринимательства, которые будут субсидировать в Абхазии по госпрограмме
Названы сферы предпринимательства, которые будут субсидировать в Абхазии по госпрограмме
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 6 июн - Sputnik. Минэкономики Абхазии определило сферы, в рамках которых будут предоставлять субсидии по программе поддержки малого и среднего... 06.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-06T13:42+0300
2025-06-06T13:42+0300
в абхазии
абхазия
экономика
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СУХУМ, 6 июн - Sputnik. Минэкономики Абхазии определило сферы, в рамках которых будут предоставлять субсидии по программе поддержки малого и среднего предпринимательства на 2025 год. Помощь будет оказана: Предельная максимальная сумма субсидии на приобретение оборудования в рамках программы — 2 млн рублей на одного участника. Перечень документов для участия в Программе:Форма Заявки для участия в Программе, расчета суммы субсидии и образец бизнес-плана для заполнения будут опубликованы дополнительно.Отбор участников осуществляется межведомственной комиссией, с учетом приоритетности предоставления государственной поддержки в районах Республики, с наименьшим уровнем социально-экономического развития.Заявки пока не принимаются. По вопросам участия в программе и подготовки документации обращаться в Минэкономики и Государственное инвестиционное агентство. Программа развития малого и среднего предпринимательства реализуется в Абхазии с 2022 года, помощь по ней получили 160 предпринимателей. Программа на 2025 год была разработана совместно с Минэкономразвития России. На нее выделено 326 млн рублей, 126 из которых — средства российской финпомощи. Планируется, что она охватит около 300 проектов.
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абхазия, экономика, предпринимательство
абхазия, экономика, предпринимательство

Названы сферы предпринимательства, которые будут субсидировать в Абхазии по госпрограмме

13:42 06.06.2025
© Sputnik / Акоп КущянМелочи
Мелочи - Sputnik Абхазия, 1920, 06.06.2025
© Sputnik / Акоп Кущян
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СУХУМ, 6 июн - Sputnik. Минэкономики Абхазии определило сферы, в рамках которых будут предоставлять субсидии по программе поддержки малого и среднего предпринимательства на 2025 год.
Ремесленничество и народный промысел;
Общественное питание;
Туризм в части создания и укомплектования средств размещения;
Промышленность и услуги — производство пищевых продуктов, напитков, текстильных изделий, одежды, изделий из кожи, обработка древесины, производство изделий из соломки, бумаги и бумажных изделий, эфирных масел, изделий из стекла, фарфоровых и керамических изделий, изделий из бетона, цемента и гипса, резка, обработка и отделка камня, ковка; производство ножей и столовых приборов, производство мебели, стирка и химическая чистка.
Помощь будет оказана:
в виде единовременной выплаты в объеме 90% от стоимости приобретаемого оборудования,
в виде выплаты частями – 50% от суммы расходов после проведения отбора и 40% от суммы расходов после подтверждения участником получения оборудования.
Предельная максимальная сумма субсидии на приобретение оборудования в рамках программы — 2 млн рублей на одного участника.
Перечень документов для участия в Программе:
Заявка в установленной форме;
Копии учредительных документов (только для ООО);
Копия Свидетельства о государственной регистрации;
Копия Свидетельства о постановке на налоговый учет;
Копия документа, подтверждающего присвоение статистических кодов по виду деятельности;
Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (выданная не ранее чем за 10 дней до подачи заявления);
Справка об отсутствии задолженностей перед налоговыми органами и государственными внебюджетными фондами;
Копии разрешительных документов (в случае, лицензируемого вида деятельности);
Справка об отсутствии задолженностей по уплате платежей за жилищно-коммунальные услуги;
Копия паспорта – разворотов с фотографией и регистрацией по месту жительства (ИП);
Копия документа, подтверждающего полномочия руководителя (ООО);
Правоустанавливающие документы на объект реализации проекта;
Копии бухгалтерской и налоговой отчетности с отметками налоговых органов за 2024 год (для ООО – баланс с приложениями, декларации по налогу на прибыль и НДС; для ИП – декларация по подоходному налогу). Для претендентов, зарегистрированных в 2025 году – на последнюю отчетную дату;
Бизнес план в свободной форме, с указанием – наименования, краткого описания и цели проекта; срока реализации проекта (фаза подготовки и фаза реализации); объема необходимых финансовых вложений с указанием источника финансирования; срока окупаемости в месяцах; сведений о необходимом оборудовании и рабочей силе;
Расчет суммы субсидии.
Форма Заявки для участия в Программе, расчета суммы субсидии и образец бизнес-плана для заполнения будут опубликованы дополнительно.
Отбор участников осуществляется межведомственной комиссией, с учетом приоритетности предоставления государственной поддержки в районах Республики, с наименьшим уровнем социально-экономического развития.
Заявки пока не принимаются. По вопросам участия в программе и подготовки документации обращаться в Минэкономики и Государственное инвестиционное агентство.
Программа развития малого и среднего предпринимательства реализуется в Абхазии с 2022 года, помощь по ней получили 160 предпринимателей.
Программа на 2025 год была разработана совместно с Минэкономразвития России. На нее выделено 326 млн рублей, 126 из которых — средства российской финпомощи. Планируется, что она охватит около 300 проектов.
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