https://sputnik-abkhazia.ru/20250606/nazvany-sfery-predprinimatelstva-kotorye-budut-subsidirovat-v-abkhazii-po-gosprogramme-1055211159.html

Названы сферы предпринимательства, которые будут субсидировать в Абхазии по госпрограмме

Названы сферы предпринимательства, которые будут субсидировать в Абхазии по госпрограмме

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 6 июн - Sputnik. Минэкономики Абхазии определило сферы, в рамках которых будут предоставлять субсидии по программе поддержки малого и среднего... 06.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-06T13:42+0300

2025-06-06T13:42+0300

2025-06-06T13:42+0300

в абхазии

абхазия

экономика

предпринимательство

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СУХУМ, 6 июн - Sputnik. Минэкономики Абхазии определило сферы, в рамках которых будут предоставлять субсидии по программе поддержки малого и среднего предпринимательства на 2025 год. Помощь будет оказана: Предельная максимальная сумма субсидии на приобретение оборудования в рамках программы — 2 млн рублей на одного участника. Перечень документов для участия в Программе:Форма Заявки для участия в Программе, расчета суммы субсидии и образец бизнес-плана для заполнения будут опубликованы дополнительно.Отбор участников осуществляется межведомственной комиссией, с учетом приоритетности предоставления государственной поддержки в районах Республики, с наименьшим уровнем социально-экономического развития.Заявки пока не принимаются. По вопросам участия в программе и подготовки документации обращаться в Минэкономики и Государственное инвестиционное агентство. Программа развития малого и среднего предпринимательства реализуется в Абхазии с 2022 года, помощь по ней получили 160 предпринимателей. Программа на 2025 год была разработана совместно с Минэкономразвития России. На нее выделено 326 млн рублей, 126 из которых — средства российской финпомощи. Планируется, что она охватит около 300 проектов.

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