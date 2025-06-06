https://sputnik-abkhazia.ru/20250606/pryamaya-translyatsiya-tseremonii-otkrytiya-evraziya-kinofest-1055214603.html

Церемония открытия "Евразия Кинофест"

Церемония открытия "Евразия Кинофест"

Sputnik Абхазия

II Международный фестиваль "Евразия-Кинофест" пройдет в Сочи с 6 по 13 июня. 06.06.2025, Sputnik Абхазия

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видео

культура

мультимедиа

россия

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II Международный фестиваль "Евразия-Кинофест" пройдет в Сочи с 6 по 13 июня.На нем покажут документальные и художественные фильмы из 25 стран мира, всего 53 картины, как полнометражные, так и в коротком метре.В этом году к "Евразия-Кинофест" присоединились участники из Германии, Турции, Бразилии, Австрии, Сербии, Швейцарии, Монголии и других стран.

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видео, культура, мультимедиа, видео, россия