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Церемония открытия "Евразия Кинофест"
Церемония открытия "Евразия Кинофест"
Sputnik Абхазия
II Международный фестиваль "Евразия-Кинофест" пройдет в Сочи с 6 по 13 июня. 06.06.2025, Sputnik Абхазия
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II Международный фестиваль "Евразия-Кинофест" пройдет в Сочи с 6 по 13 июня.На нем покажут документальные и художественные фильмы из 25 стран мира, всего 53 картины, как полнометражные, так и в коротком метре.В этом году к "Евразия-Кинофест" присоединились участники из Германии, Турции, Бразилии, Австрии, Сербии, Швейцарии, Монголии и других стран.
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видео, культура, мультимедиа, видео, россия
видео, культура, мультимедиа, видео, россия

Церемония открытия "Евразия Кинофест"

19:40 06.06.2025 (обновлено: 20:36 06.06.2025)
© Видео /Sputnik
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II Международный фестиваль "Евразия-Кинофест" пройдет в Сочи с 6 по 13 июня.
На нем покажут документальные и художественные фильмы из 25 стран мира, всего 53 картины, как полнометражные, так и в коротком метре.
В этом году к "Евразия-Кинофест" присоединились участники из Германии, Турции, Бразилии, Австрии, Сербии, Швейцарии, Монголии и других стран.
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