Санкции для неплательщиков: почему Энергосбыт отключает недобросовестных абонентов
© Видео /Sputnik
Подписаться
В эфире радио Sputnik глава Управления энергосбыта "Черноморэнерго" Саид Блабба рассказал о том, каких абонентов отключают от питания, сколько неплательщиков и как санкции меняют ситуацию.
Ежедневно в Абхазии отключают до 300 абонентов из-за неуплаты за потребленное электричество. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал глава Управления энергосбыта Саид Блабба.
Статус неплательщика абоненты могут получить в случае неуплаты за потребленное электричество более двух месяцев. Далее они попадают в список на ограничение подачи электроэнергии.
"Есть абоненты, которые у нас остаются отключенными трое и более суток. В таких случаях мы проводим проверку на возможность нелегального присоединения к электросетям. Зачастую так и происходит. Наша система позволяет отключить до 300-400 абонентов в сутки", – пояснил Блабба.
Пока отключают неплательщиков, у которых установлены приборы учета. По словам Блабба, после введения санкций для должников, платежная культура улучшилась.
Ежедневно в Абхазии отключают до 300 абонентов из-за неуплаты за потребленное электричество. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал глава Управления энергосбыта Саид Блабба.
Статус неплательщика абоненты могут получить в случае неуплаты за потребленное электричество более двух месяцев. Далее они попадают в список на ограничение подачи электроэнергии.
"Есть абоненты, которые у нас остаются отключенными трое и более суток. В таких случаях мы проводим проверку на возможность нелегального присоединения к электросетям. Зачастую так и происходит. Наша система позволяет отключить до 300-400 абонентов в сутки", – пояснил Блабба.
Пока отключают неплательщиков, у которых установлены приборы учета. По словам Блабба, после введения санкций для должников, платежная культура улучшилась.