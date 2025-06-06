Санкции для неплательщиков: почему Энергосбыт отключает недобросовестных абонентов

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсны атуризм аминистр Асҭамыр Логәуа акурорт Пицунда аусушьа еиликааит
13:05
12 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҳәынҭқарратә хортә капелла аконцертқәа Афон Ҿыц аҳаԥы аҩныҵҟа
13:16
13 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аԥсны Аҵара аминистри Апедагогикатә институт аколлективи реиԥылара алҵшәақәа
13:34
13 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Торчуа: Гәылрыԥшь аҵарашықәс алҵшәақәа ртәы
13:47
12 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Пицунда: ЖКХ, мусор и бродячий скот
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Гражданин и начальник
Энергосбыт: работа с неплательщиками в Абхазии
14:33
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Sputnik Аԥсны Telegram-канал иахыҵит шықәсык
18:04
14 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсны атуризм аминистр Асҭамыр Логәуа акурорт Пицунда аусушьа еиликааит
18:18
11 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Российские специалисты совместно с абхазскими энергетиками осмотрели объекты энергосистемы
18:35
7 мин
Радио
Литовкин: размещение в Очамчыре базы Черноморского флота России — правильное решение
18:42
6 мин
Радио
Пневмония: кто чаще болеет и какие симптомы
18:48
10 мин
Инструкция по применению
Какие продукты не стоит мыть перед приготовлением
18:58
1 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Sputnik Аԥсны Telegram-канал иахыҵит шықәсык
21:04
14 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсны атуризм аминистр Асҭамыр Логәуа акурорт Пицунда аусушьа еиликааит
21:18
11 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
Российские специалисты совместно с абхазскими энергетиками осмотрели объекты энергосистемы
21:35
7 мин
Радио
Литовкин: размещение в Очамчыре базы Черноморского флота России — правильное решение
21:42
6 мин
Радио
Пневмония: кто чаще болеет и какие симптомы
21:48
10 мин
Инструкция по применению
Какие продукты не стоит мыть перед приготовлением
21:58
1 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
13:00
31 мин
Утро на Sputnik
13:30
31 мин
On air
18:00
30 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
30 мин
On air
21:30
31 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250606/sanktsii-dlya-neplatelschikov-pochemu-energosbyt-otklyuchaet-nedobrosovestnykh-abonentov-1055205053.html
Санкции для неплательщиков: почему Энергосбыт отключает недобросовестных абонентов
Санкции для неплательщиков: почему Энергосбыт отключает недобросовестных абонентов
Sputnik Абхазия
В эфире радио Sputnik глава Управления энергосбыта "Черноморэнерго" Саид Блабба рассказал о том, каких абонентов отключают от питания, сколько неплательщиков и... 06.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-06T13:00+0300
2025-06-06T13:00+0300
в абхазии
абхазия
видео
мультимедиа
энергосбережение
черноморэнерго
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/06/1055205319_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_03e32a0aec0c179e35152ecea2eb30a3.jpg
В эфире радио Sputnik глава Управления энергосбыта "Черноморэнерго" Саид Блабба рассказал о том, каких абонентов отключают от питания, сколько неплательщиков и как санкции меняют ситуацию. Ежедневно в Абхазии отключают до 300 абонентов из-за неуплаты за потребленное электричество. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал глава Управления энергосбыта Саид Блабба.Статус неплательщика абоненты могут получить в случае неуплаты за потребленное электричество более двух месяцев. Далее они попадают в список на ограничение подачи электроэнергии. "Есть абоненты, которые у нас остаются отключенными трое и более суток. В таких случаях мы проводим проверку на возможность нелегального присоединения к электросетям. Зачастую так и происходит. Наша система позволяет отключить до 300-400 абонентов в сутки", – пояснил Блабба.Пока отключают неплательщиков, у которых установлены приборы учета. По словам Блабба, после введения санкций для должников, платежная культура улучшилась.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/06/1055205319_166:0:2895:2047_1920x0_80_0_0_d96951d60271fb756bf440e52c16848b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, видео, мультимедиа, энергосбережение, черноморэнерго, видео
абхазия, видео, мультимедиа, энергосбережение, черноморэнерго, видео

Санкции для неплательщиков: почему Энергосбыт отключает недобросовестных абонентов

13:00 06.06.2025
© Видео /Sputnik
Подписаться
В эфире радио Sputnik глава Управления энергосбыта "Черноморэнерго" Саид Блабба рассказал о том, каких абонентов отключают от питания, сколько неплательщиков и как санкции меняют ситуацию.

Ежедневно в Абхазии отключают до 300 абонентов из-за неуплаты за потребленное электричество. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал глава Управления энергосбыта Саид Блабба.

Статус неплательщика абоненты могут получить в случае неуплаты за потребленное электричество более двух месяцев. Далее они попадают в список на ограничение подачи электроэнергии.

"Есть абоненты, которые у нас остаются отключенными трое и более суток. В таких случаях мы проводим проверку на возможность нелегального присоединения к электросетям. Зачастую так и происходит. Наша система позволяет отключить до 300-400 абонентов в сутки", – пояснил Блабба.

Пока отключают неплательщиков, у которых установлены приборы учета. По словам Блабба, после введения санкций для должников, платежная культура улучшилась.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0