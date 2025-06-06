https://sputnik-abkhazia.ru/20250606/sanktsii-dlya-neplatelschikov-pochemu-energosbyt-otklyuchaet-nedobrosovestnykh-abonentov-1055205053.html

Санкции для неплательщиков: почему Энергосбыт отключает недобросовестных абонентов

Санкции для неплательщиков: почему Энергосбыт отключает недобросовестных абонентов

Sputnik Абхазия

В эфире радио Sputnik глава Управления энергосбыта "Черноморэнерго" Саид Блабба рассказал о том, каких абонентов отключают от питания, сколько неплательщиков и... 06.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-06T13:00+0300

2025-06-06T13:00+0300

2025-06-06T13:00+0300

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В эфире радио Sputnik глава Управления энергосбыта "Черноморэнерго" Саид Блабба рассказал о том, каких абонентов отключают от питания, сколько неплательщиков и как санкции меняют ситуацию. Ежедневно в Абхазии отключают до 300 абонентов из-за неуплаты за потребленное электричество. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал глава Управления энергосбыта Саид Блабба.Статус неплательщика абоненты могут получить в случае неуплаты за потребленное электричество более двух месяцев. Далее они попадают в список на ограничение подачи электроэнергии. "Есть абоненты, которые у нас остаются отключенными трое и более суток. В таких случаях мы проводим проверку на возможность нелегального присоединения к электросетям. Зачастую так и происходит. Наша система позволяет отключить до 300-400 абонентов в сутки", – пояснил Блабба.Пока отключают неплательщиков, у которых установлены приборы учета. По словам Блабба, после введения санкций для должников, платежная культура улучшилась.

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